Deutscher Filmpreis Zurück in der Realität

Es ist etwas mehr als eine Woche her, da berauschte sich ein ganzes Land an den deutschen Oscar-Kandidaten in Los Angeles. Und das, obwohl das deutsche Kino tatsächlich nur durch İlker Çatak mit „Das Lehrerzimmer“ bei den Academy Awards vertreten war – und in seiner Kategorie am Ende gegen einen britischen Film verlor, in dem überwiegend Deutsch gesprochen wird.