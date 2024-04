Die 15. Manifesta zieht weiter nach Barcelona Auf in die Peripherien!

Es gibt nicht viele Flughäfen, an die ein von der Europäischen Kommission geschütztes Schutzgebiet für Flora und Fauna grenzt. Barcelona gehört dazu. Im Llobregat-Delta trifft man auf Reisfelder und Weideland ebenso wie auf Kolbenschilf, Wiesen mit gelben Lilien und 320 verschiedene Arten von Vögeln. Durchschreitet man das Feuchtgebiet entlang des Strandes, wird man alle fünf Minuten vom Dröhnen der Düsentriebwerke aufgeschreckt.

Seit Jahren tobt hier der Kampf um die Erweiterung des Flughafens. Ambitionen von Investoren und Politikern, die mehr Langstreckenflüge anbieten möchten, treffen auf die öffentliche Wut darüber, dass das Schutzgebiet zerstört werden könnte.

Das Dilemma zwischen privat und öffentlich ist eine von vielen Debatten der Manifesta 15, einer durch europäische Städte tourenden Wanderbiennale, die vom September bis November in Barcelona stattfinden wird, bevor sie 2026 ins Ruhrgebiet kommt. Eingeladen wurde sie von der 2015 zur Bürgermeisterin gewählten linken Stadtaktivistin Ada Colau, die inzwischen vom pragmatischeren Jaume Collboni abgelöst worden ist.

Wenn die Manifesta-Geschäftsführerin Hedwig Fijen über die Wanderbiennale spricht, die sie 1996 mitbegründet hat, kommt Kunst nur am Rande vor. Ein Treffpunkt für die globale Kreativbranche möchte man nicht sein. Vielmehr sollen die lokalen Akteure mit den Einheimischen aus zwölf Vorstädten ins Gespräch über die Baustellen der Metropolregion kommen. Dazu passt, dass das künstlerische Team aus lokalen Spezialisten besteht und nicht aus internationalen Kuratoren-Stars.

Auf der überwiegend aus 1980er-Jahrgängen bestehenden Künstlerliste sucht man vergeblich nach großen Namen. Immerhin fallen diverse spanische Kollektive und etablierte Positionen auf wie eines Mike Nelson, der 2011 Großbritannien mit seinen temporären Installationen auf der Biennale von Venedig vertrat.

Bereitschaft zur Mobilität

Er wird flankiert von der senegalesisch-italienischen Künstlerin Binta Diaw, die an der 12. Berlin Biennale teilnahm, und der Britin Alexandra Daisy Ginsberg, die mit Kunst auf das Artensterben reagiert und gesellschaftlichen Wandel aus einer post-anthropozentrischen Perspektive anstoßen möchte.

Im Unterschied zu anderen Biennalen streckt man seine Fühler in den Großraum Barcelona aus, was den Besuchern reichlich Bereitschaft zur Mobilität abverlangt. Auf das Hauptquartier trifft man jedoch im Zentrum der Stadt, im ehemaligen Verlagshaus Gustavo Gili, einer modernistischen Architekturikone aus den 1950er Jahren. Nachdem hier zuletzt ein Amazon-Lager eingezogen ist, sollen nach der Manifesta Büros des Kulturstadtrats folgen.

Die Ausstellungen drehen sich um urbane Transformationsprozesse, dezentrale Strukturen, sozio-ökologische Konflikte und vergessene Emanzipationsbewegungen.

Der Standort mit seinen historischen Besonderheiten ist nur der Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Geschichten, die möglichst nah an der Gegenwart in drei Schwerpunkten erzählt werden sollen: „Heilen und kümmern“, „Konflikte ausbalancieren“ und „Zukünfte vorstellen“. Architekt Josep Bohigas etwa schwebt die Rückeroberung der vom Fracht- und Kreuzfahrthafen „besetzten“ Küste für die Einheimischen vor – durch mehr Fahrradwege und die Verlegung der Autobahn unter die Erde.

Zu den Themen der Manuifesta gehören Emanzipationsbewegungen. © Archives Tania Adam

„Die Manifesta ist ein Inkubator für Veränderungen. Das gilt auch für die Kulturinstitutionen der Stadt, die sich alle im Zentrum von Barcelona befinden und für 23 Millionen Touristen sorgen“, sagt Hedwig Fijen. „Die 5 Millionen Menschen, die im Großraum Barcelona leben, müssen erst anreisen, um eine Kunstgalerie oder ein Theater besuchen zu können.“

8,9 Millionen Euro beträgt das genehmigte Budget. Zwölf Städte rund um Barcelona sollen zu einer kulturellen Infrastruktur zusammenwachsen und soziale Themen aufgreifen. Allen voran die Wertschätzung von Bildung, die sich in der schillernden Geschichte der Escola del Mar, der Escola del Bosc und der Villa Joana spiegelt, drei Schulen, die in den 1920er Jahren für Arbeiterfamilien eröffnet wurden.

23 Millionen Touristen besuchen Barcelona jährlich.

Neben dem Schutzgebiet am Flughafen wird das im Norden liegende Kloster Sant Cugat aus dem 9. Jahrhundert bespielt. Im Vorort Mataró soll ein altes Gefängnis aktiviert werden, in Terrassa die urchristliche Kirchenanlage La Seu d’Ègara, die Anwärterin für die Unesco-Welterbeliste ist. Im Westen liegt der Focus auf den 200 Meter hohen „Tres Xemeneies“ (Drei Türme), ein 2011 stillgelegtes ehemaliges Kraftwerk, das an die Battersea Power Station in London erinnert und sich als höchstes Gebäude der Region empfiehlt.

Das geisterhaft verlassene Betonungetüm in einem prekären Viertel könnte in Zukunft als Kulturraum in Badalona dienen, einer Stadt, die mit einer schlechten Anbindung an das Zentrum zu kämpfen hat. Eine Petition hatte sich bereits vor Jahren gegen den Abriss ausgesprochen.

Pläne für eine Nutzung mit Park, Sozialwohnungen und Produktionsbetrieben sind erarbeitet, von der Politik aber, die hier lieber neue Hotels sehen möchte, noch nicht entschieden. Die Manifesta wird buchstäblich ihre Zelte in dieser trockenen, einst chemisch vergifteten Brache aufschlagen, um sie mit Interventionen und Performances zu beleben.