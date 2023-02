„Die Aussprache“ im Kino Jetzt reden mal die Frauen

Die Weite der amerikanischen Landschaft kann trügerisch sein, ihr Freiheitsangebot schlägt leicht ins Gegenteil um. Die Isolation fördert mitunter die schlimmsten menschlichen Abgründe zutage; auch die Pandemie hat wieder gezeigt, dass ihr etwas zutiefst Repressives zu eigen ist. Den Landschaftstotalen auf Felder und Wiesen, auf Kinder, die unbeschwert in der Natur spielen, setzen Sarah Polley und ihr Kameramann Luc Montpellier einen Schutzraum entgegen. Eine Gruppe Frauen aus einer ländlichen Mennoniten-Gemeinde trifft sich in der Scheune, um eine Entscheidung zu treffen: Sollen sie ihre Ehemänner und Söhne zurücklassen – und damit auch ihre vertrauten Leben, die aus Hausarbeit und sexuellen Gewalterfahrungen bestehen?

Sakrale Räume zum Streiten

Die Antwort auf diese Frage scheint eindeutig zu sein. Doch wie nuanciert die kanadische Regisseurin in ihrem dritten Spielfilm „Die Aussprache“ die unterschiedlichen Positionen der Frauen abwägt, wie klug sie durch bloßes Zuhören – „Women Talking“ heißt Polleys Film, fast lakonisch, im Original – und die Interaktion der Frauen (und der Kamera mit ihnen) einen fast sakralen Raum schafft, in dem die Worte nachhallen, öffnet den staubigen Heuschober, durch dessen Fenster und Ritzen das Tageslicht hereinbricht, in die Welt. „Wir wollten, dass die Scheune wie eine Kathedrale anmutet“, erzählt Polley im Interview in Berlin. „Das Licht besitzt eine Qualität, als würde es durch Kirchenfenster scheinen. Mir war von Anfang an klar, dass diese Geschichte episch erzählt werden muss.“

Zur Regisseurin Sarah Polley, geboren 1979 in Toronto, stand bereits mit vier Jahren in dem Disney-Film „Wenn Träume wahr wären" vor der Kamera. Ihre ersten große Kinorolle hatte sie in „Die Abenteuer des Baron Münchhausen" (1988), es folgten Filme von Atom Egoyan („Das süße Jenseits"), David Cronenberg („eXistenZ") und Zack Snyder („Dawn of the Dead"). 2006 debütierte sie mit dem Demenzdrama „An ihrer Seite" als Regisseurin. Ihr Dokumentarfilm „Stories We Tell" brachte ihr 2014 eine Oscar-Nominierung ein. „Die Aussprache" ist ihr erste Film seit zehn Jahren. Mit ihrem Drehbuch zu „Die Aussprache" ist Sarah Polley bereits zum zweiten Mal für den Oscar nominiert.

Episch ist im Grunde schon die Konstellation des Films, in dem Ben Whishaw die einzige männliche Rolle spielt. August soll die „Aussprache“ moderieren, die Argumente für „Nichts tun“, „Bleiben und kämpfen“ und „Fortgehen“ schreibt er auf eine Tafel. Vor allem aber hört er den Frauen genauso geduldig zu wie das Publikum. „Hoffnung auf das Unbekannte ist gut. Sie ist besser als der Hass auf das Vertraute“, sagt einmal Ono, gespielt von Rooney Mara, in dem Versuch, die verängstigten Frauen zu ermutigen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.

Man kann den Begriff „episch“ auf verschiedene Aspekte von „Die Aussprache“ münzen. Zunächst natürlich auf das unglaubliche Ensemble, Darstellerinnen aus drei Generationen: eine bärbeißige Frances McDormand, die auch produziert hat, und die großartige Judith Ivey in der Rolle der Ältesten Agata; Rooney Mara, Claire Foy und besonders Jessie Buckley als Mariche, die sich vehement für das Bleiben in der Kolonie ausspricht. Mit Michelle McLeod und Kate Hallett hat Polley auch zwei herausragende junge Darstellerinnen gefunden.

Die Geschichte eines Aufbruchs

„Die Aussprache“ fühlt sich nicht nur groß an, er sieht auch ebenso aus. Polley hat ihr Kammerspiel im historischen Scope-Format 1: 2.76 gedreht, das in den 1960er Jahren Sandalenfilmen wie „Ben Hur“ und „Die größte Geschichte aller Zeiten“ vorbehalten war. Die kanadische Regisseurin und Autorin versteht die Weite der Perspektive, selbst in einem geschlossenen Raum, als integral für ihre Geschichte, die von einem Aufbruch handelt. „Das Beste am Breitbildformat ist, dass wir selbst bei Close-ups zwei oder drei Menschen im Bild sehen können. So bleiben die Frauen immer miteinander verbunden.“

Zum Film Die Aussprache (Women Talking) USA 2022. Regie und Drehbuch: Sarah Polley. Mit Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley, Frances McDormand, Ben Whishaw. 104 Minuten. Ab Donnerstag in den Kinos.

Polley hat ihrem Film den Untertitel „Ein Akt weiblicher Imagination“ vorangestellt. Die Beschreibung stammt aus der Romanvorlage von Miriam Toews, die auf einem wahren Fall struktureller sexueller Gewalt in einer Mennoniten-Gemeinde in den 2010er Jahren basiert. Solch ein Akt ist auch der Film, der mit seiner (fast) rein weiblichen Besetzung im Jahr 2023 bedenklicherweise noch immer wie ein Statement wirkt; und nicht wie die neue Normalität.

Oscars wieder ohne Regisseurin

Auf die Frage danach nickt Polley ernst. Eine Woche vor dem Interview waren in Los Angeles die Oscar-Nominierungen verkündet worden. Sarah Polley ist zwar für ihr Drehbuch nominiert, nicht aber als Regisseurin – obwohl „Die Aussprache“ zu den zehn Nominierten für den besten Film gehört. In den sozialen Medien hat sie konsterniert darauf hingewiesen, wie viele Regisseurinnen in diesem Jahr von der Academy ignoriert wurden.

Ona (Rooney Mara, von links)), Salome (Claire Foy), Agata (Judith Ivey), Greta (Sheila McCarthy), Mejal (Michelle McLeod) und Mariche (Jessie Buckley) stimmen in einer Scheune ab. © Michael Gibson / MICHAEL GIBSON

Vermisst hat die Kanadierin Hollywood lange Zeit nicht. „Die Aussprache“ ist erst Polleys vierte Regiearbeit, aber schon eine Art Comeback: Ihr Dokumentarfilm „Stories We Tell“, in dem sie ihrer faszinierenden Familiengeschichte nachspürt, liegt bereits zehn Jahre zurück. Mit ihren 44 Jahren könnte man sie fast eine Veteranin nennen.

Im Alter von vier Jahren stand Sarah Polley erstmals in dem Disney-Film „Wenn Träume wahr wären“ vor der Kamera. Die Hauptrolle in der Serie „Ramona“ machte sie mit acht Jahren in ihrer Heimat zum Kinderstar. Es folgten Filmrollen in Terry Gilliams „Die Abenteuer des Baron Münchhausen“, für Atom Egoyan („Das süße Jenseits“), David Cronenberg („eXistenZ“) und in Zack Snyders Zombiefilm „Dawn of the Dead“. Mit ihrem Regiedebüt „An ihrer Seite“ (mit Julie Christie als demenzkranke Frau) etablierte sie sich 2006 auf Anhieb als eine der hoffnungsvollsten jungen Stimmen in Hollywood.

Ono (Rooney Mara) zieht eine unsichere Zukunft der Gewalt in der Kolonie vor. © Michael Gibson / MICHAEL GIBSON

Wenn man Sarah Polley fragt, ob sie die Filmbranche nach ihrer zehnjährigen Pause überhaupt noch wiedererkannt habe, wägt sie kurz ab. Sie wolle nicht bestreiten, dass sich für Frauen in Hollywood Vieles zum Besseren verändert hat. „Aber die Misogynie lauert trotzdem noch in jedem Arbeitsprozess. Es liegt ein langer Weg vor uns.“ In der „New York Times“ hatte sie sich nach den Weinstein-Enthüllungen 2017 mit einem viel beachteten Meinungsstück in der MeToo-Debatte zu Wort gemeldet.

Sie hoffe, schrieb Polley, dass die Gespräche nach einer kurzen Diskussion nicht sofort wieder verstummten. Die Bezeichnung noisy sisterhood, die sie in dem Zusammenhang wählte (damals bezogen auf die „störenden“ Stimmen der Frauen) erfährt in „Die Aussprache“ nun eine völlig andere Bedeutung.

Wir fangen gerade erst an, eine Sprache für Missbrauchserfahrungen zu entwickeln. Sarah Polley, Regisseurin

„Als ich Miriam Toews’ Roman las, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wieder einen Film drehen möchte“, erinnert sich Polley. Dass die Produzentin Dede Gardner („She Said“ von Maria Schrader) und Frances McDormand an demselben Tag die Filmrechte anfragten, war reiner Zufall; dass beide an Polley als Regisseurin dachten, eine mehr als glückliche Fügung.

Die Erfahrung am Set beschreibt Polley als augenöffnend: Es wurde viel geredet und zugehört, eine Therapeutin war jeden Tag anwesend, der Ton von Rücksicht und Respekt geprägt. (In ihrer aktuellen Essay-Sammlung “Run Towards the Danger” nennt Polley die Arbeitsbedingungen an „Münchhausen“ ein „traumatisierendes Erlebnis“.) „Wir waren ein großes Kollektiv ohne Egos. Alle am Set haben ihre Erfahrungen geteilt, inklusive der männlichen Crewmitglieder, die selbst Missbrauch erlebt haben. Wir fangen gerade erst an, eine Sprache für diese Erfahrungen zu entwickeln. Die Dinge beim Namen nennen zu können, ist unglaublich hilfreich.“

Reden, sich anschreien, zuhören, miteinander weinen, den Schmerz gemeinsam ertragen: Polleys noisy sisterhood ist eine beeindruckende Schicksalsgemeinschaft, die im Kino noch vor wenigen Jahren wohl kaum zu sehen gewesen wäre. „Wir wurden wie Tiere ausgebeutet, vielleicht es an der Zeit, dass wir uns wie Tiere wehren“, sagt Agata an einer Stelle im Film zu den anderen Frauen.

Reden ist in „Die Aussprache“ ein therapeutischer Prozess, aber Polley betont, wie wichtig es auch ist, Frauen wie Mariche anzuhören, die für „Bleiben“ stimmt. „Wir haben heute fast vergessen, dass miteinander zu reden, eine Grundlage der Demokratie ist“, sagt Polley. Mehr noch: Miteinander zu reden ist vor allem ein Ausdruck von Empathie. Aus einem bloßen Akt weiblicher Imagination entsteht in „Die Aussprache“ so eine Utopie.

