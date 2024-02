Die große Reform der deutschen Filmförderung Anreiz oder Verpflichtung

„Eine Branche, ein Ziel: 35 Millionen Zuschauer:innen für den deutschen Film!“, lautet die jüngste Parole der hiesigen Filmszene. Ein Publikumszuwachs um zehn Millionen im Vergleich zum Vorpandemie-Jahr 2019, das ist eine ehrgeizige Marge. Zu lesen ist sie in einem gemeinsamen Brief der acht führenden Branchenverbände an Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.