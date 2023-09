Die neuen CDU-Farben Schwungvoll in die Zukunft?

„Farbe bekennen“ heißt es im Imagefilm der CDU anlässlich ihres neuen Erscheinungsbildes. Der neue schwarz-rot-goldene „Bogen“ steht links neben oder besser vor dem jetzt wieder schwarzen CDU-Schriftzug. Beides positioniert auf einer weißen, rechteckigen Fläche. Das „Gesamtlogo“ liegt auf einem türkisen Hintergrund. Rhöndorf-Blau, ein dunkles Grau- oder Anthrazitblau, und das maisige Union-Gold sind die zwei weiteren Hauptfarben. Zusatzfarben sind je drei aufgehellte Töne des Cadenabbia-Türkis’ und Rhöndorf-Blaus.

Boris Bandyopadhyay gründete 2012 das Studio Bandyopadhyay Interior und entwickelt Farb-, Material- und Oberflächenkonzepte. Er lebt und arbeitet in Berlin und Frankfurt am Main.

Während Rhöndorf vertraut klingt und an den ehemaligen Wohnsitz von Konrad Adenauer erinnert, ist der Name Cadenabbia erklärungsbedürftig. Angespielt wird hier auf seinen Urlaubsort oberhalb des Comer Sees, in der Villa La Collina. Und hier fängt schon das Problem mit der Wahrnehmung an: Türkis ist eine Farbe, die als Grenzfall verstanden werden muss, denn sie liegt zwischen Grün und Blau und damit im Bereich der als kalt empfundenen Farbtöne. In der Variante als grünliches Eisblau gehört es sogar zu den kältesten Farben. In der Farbforschung spricht man auch von einem Kühlungseffekt.

Farben haben in jeder klimatischen Zonen eine andere Wirkung, dies gilt besonders für das Türkis. Während im warmen Mittelmeerklima der tatsächlich bei gutem Wetter türkis leuchtende Comer See wie ein kühler Sehnsuchtsort der Erfrischung wirkt, kann das Wahlplakat mit großflächigem türkisen Hintergrund im Berliner Winter extrem kalt und distanziert wahrgenommen werden.

Cadenabbia-Türkis steht für deutsche Italien-Sehnsucht

Für die CDU steht ihre neue Farbe für Freiheit, Vitalität und Dynamik. Das Kippen der Farbwahrnehmung von einem bläulichen Grün zu einem grünlichen Blau ist eine Dynamik, die individuell erlebt werden kann. Türkis vermittelt ein Gefühl von Weite, weil es an die Naturerfahrung von Himmel und Meer erinnert. Im übertragenen Sinn passt auch das Thema Vitalität, hier verstanden als Bewegung von Wasser und Wind – oder einem selbst.

Zwischen dem Röhndorf-Blau und dem Cadenabbia-Türkis liegen 747 km, die für die deutsche Italien-Sehnsucht stehen. Türkis versinnbildlicht einen Sehnsuchtsort, Süden, Italien oder Côte d’Azur. „Kalláinios“ nannten die Griechen diesen Farbton, übersetzt „blau und grün schillernd“. Schillernd, Grenzfall oder eine schwer festzulegende Farbe sind in der politischen Kommunikation einer konservativen Partei bestimmt keine beabsichtigten Konnotationen.

Die Corporate identity Das neue CDU-Design wurde von der Hamburger Agentur Guru entworfen. Die Grundfarbe Cadenabbia-Türkis ist benannt nach dem italienischen Urlaubsort von Konrad Adenauer. Sie soll für die Werte Freiheit, Vitalität, Dynamik stehen. Der Bogen mit den Deutschlandfarben ist laut CDU-Handbuch „lebendig, bunt und immer wieder überraschend. Wie unsere Partei“. Nach der Präsentation war in den sozialen Medien die Häme groß.

„Die CDU wird wieder schwarz“, sagt der stellvertretende Vorsitzender Carsten Linnemann. „Und das steht für Besonnenheit, Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche.“ Man könnte auch etwas schlichter argumentieren, dass eine schwarze Schrift auf weißem Grund sehr gut lesbar ist, weil Schwarz-weiß einen starken Kontrast bildet und unsere Wahrnehmung der Botschaft die größte Aufmerksamkeit schenkt.

Natürlich steht Schwarz nicht immer für Dunkles, Böses und Klandestines, sondern weckt zum Beispiel in der politischen und kulturellen Kommunikation auch andere Assoziationen: Slogans und Musiktitel wie „Black is Beautiful“, „Black Lives Matter“ oder „Back to Black“.

Schwarz drückt Individualität und Luxus aus

Bei Farbkonzepten für Innenräume spielt Schwarz heute eine neue Rolle, wie schwarz gestrichene Häuser, schwarze Küchen und Bäder zeigen. Sie sollen weniger Angst auslösen als Individualität, Luxus (schwarzer Naturstein), Eleganz sowie Behaglichkeit ausdrücken – oder im Bad Intimität oder Geborgenheit vermitteln. Wie es wahrgenommen wird, hängt stark von Zeit und Kontext ab.

Schwarz ist also wieder schwarz, Grün ist grün, Gelb ist FDP, Rot sind SPD und Die Linke, Grau steht für „Sonstige“, Blau ist AfD, die Regenbogenfarben sind queer und feministisch, Orange ist Merkel (sie favorisierte das CDU-Orange) und Braun ist – tabu. Welche positiv zu besetzende, markante und vor allem noch nicht benutzte Farbe bleibt übrig? Türkis und auch das dunkle Rhöndorf-Blau, das laut CDU-Handbuch für Sicherheit, Substanz und Kompetenz steht.

Blau wird als Symbolfarbe tatsächlich mit Sicherheit und Wahrheit assoziiert, wobei die verschiedenen Blautöne noch ganz andere Konnotationen haben können: von kreativ und befreiend bis sehnsuchtsvoll. Das Rhöndorf-Blau ist ein dunkler Farbton, der schwierig einzusetzen ist für eine Corporate Identity, weil er sehr lichtabhängig ist. Schon bei schlechten Lichtverhältnissen bleibt vom Blau nur noch der Name übrig, wir sehen stattdessen ein dunkles „unbuntes“ Anthrazit oder gar Schwarz.

Das liegt auch daran, dass das von der CDU gewählte Blau einen hohen Schwarzanteil hat, der ihm jegliche Leuchtkraft nimmt. Auf Bildschirmen wird er dagegen als dunkles Blau oder bläuliches Anthrazit wahrgenommen, allerdings buchstäblich ohne Strahlkraft.