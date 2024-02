Dokumentarfilm „Der unsichtbare Zoo“ auf der Berlinale Das Tier und wir

Am Ende blickt ein Flachland-Gorilla unverwandt in die Kamera. Wer seid ihr, die ihr mich anschaut? Zuvor hockt eine Koala-Bärin auf ihrem Baum: Putziger Anblick, deshalb geht unsereins in den Zoo. Die folgende Keilerei mit dem Männchen und die wüsten Brunftschreie des Weibchens künden jedoch von der Wildnis, aus der ihre Vorfahren stammen. Süßer Koala? Eine kleine Bestie.