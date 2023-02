Dokumentarfilm „The Eternal Memory“ Weißt du, wer ich bin?

Das Vergessen, so tragisch es sein mag, wenn jemand an Alzheimer erkrankt, hat auch eine schöne Seite: das Glück der immer neuen Erinnerung. So geht es Augusto und Paulina, die er liebevoll Pauli nennt.

Manchmal ist noch keine Stunde vergangen und er freut sich, ihr wiederzubegegnen oder sie kennenzulernen, wie zum ersten Mal. Und sie freut sich, dass er sich an ihren Namen erinnert.

Ist das die Liebe?

Vielleicht ist das die Liebe, denkt man in diesem Dokumentarfilm aus Chile: die Kunst, der Entfremdung zu trotzen und einander immer wieder neu wahrzunehmen. „The Eternal Memory“ ist jedoch nicht nur eine zärtliche Hommage an zwei unzertrennliche Menschen, sondern auch ein hochpolitischer Film.

Denn der Journalist Augusto Góngora hat viele Jahre lang gegen das kollektive Vergessen der Pinochet-Ära gekämpft, gegen das Verschweigen der Widerständigen und ihr Verschwinden aus der Erinnerung. Sein gesamtes Berufsleben widmete er der Erinnerung an die Gräueltaten und ihre Opfer.

Nun vergisst er selber. Seine Frau Paulina Urrutia, die ihn bei ihrer Arbeit als Schauspielerin wie ein Kind mit auf die Theaterbühne nimmt und als Kulturministerin des Landes ebenfalls politisch tätig war, hält den immer mühsameren gemeinsamen Alltag mit der Videokamera fest.

Collage der Gedächtnisarbeit

Regisseurin Maite Alberdi hat aus den Homemovies der Familie, Góngoras TV-Arbeiten, historischem Archivmaterial und den aktuellen Aufnahmen von Paulina Urrutia eine Collage über Gedächtnisarbeit erstellt.

Der Mann, der einmal Raul Ruiz und Javier Bardiem interviewte und unermüdlich an Reportagen arbeitete und Bücher herausgab, blättert nun hilflos durch die Seiten eben dieser Bücher, kann kaum noch alleine auf die Toilette gehen.

„The Eternal Memory“ würdigt ein großes Liebespaar – und all jene, die nicht aufhören, dem Vergessen die Stirn zu bieten.

