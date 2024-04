„Eat Pray Love“-Autorin Elizabeth Gilbert „Perfektionismus wird dich umbringen“

Frau Gilbert, Sie sind gerade auf Kreativitäts-Workshop-Reise durch Europa, auch nach Berlin kommen Sie jetzt. Dabei sprechen Sie unter anderem über Ihr neun Jahre altes Buch, „Big Magic – Creative Living Beyond Fear“. Wäre es ein Kind, würde es gerade die vierte Klasse besuchen …

Die vierte Klasse war mein liebstes Schuljahr! So viel gelernt wie damals habe ich nie wieder in meinem Leben.