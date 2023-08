Ein Foto und ein Verdacht Ist Harald Schmidt scharf nach rechts abgebogen?

Die drei Herren sind erkennbar guter Dinge. Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, Fernsehmoderator Harald Schmidt und der ehemalige „Spiegel“-Kulturchef Matthias Matussek lächeln auf einem Foto, das beim Sommerfest der „Weltwoche“ in Zürich entstanden ist.

Bekannte und bekennende Rechtsextreme

Die Schweizer „Weltwoche“ von Roger Köppel ist extrem konservativ, wenigstens. Da ist ein Hans-Georg Maaßen nicht fehl am Platz, Matussek passt ebenfalls in die Kreise der bekannten und bekennenden Rechtsextreme - aber Harald Schmidt?

Kaum war das Foto in der Social-Media-Welt publiziert, machte sich Empörung breit. Hat Schmidt rübergemacht, sich an den rechten Rand verwirrt? Darf der sich mit Maaßen und Matussek ablichten lassen?

Harald Schmidt, geboren in Nürtingen, ist Schwabe. Ein Schwabe geht gerne dorthin, wo er umsonst essen und trinken kann. Das Sommerfest der „Weltwoche“, noch dazu in Zürich veranstaltet, wird sicherlich einiges an Leckereien bereitgehalten haben. Da wollte ein Schmidt nicht fehlen.

Auch nicht aus anderen Gründen, vielleicht. Möglicherweise steht Schmidt dem Gedankengut der „Weltwoche“ und ihren Sympathisanten näher als anzunehmen war. Entsprechende Äußerungen oder Handlungen lassen sich nicht finden. Harald Schmidt ist in seinem Harald-Schmidt-Sein bisher sein eigener Souverän, er ätzt nach allen Seiten.

Aber es gibt dieses Foto., das zunächst einmal nicht mehr aussagt, als dass Schmidt bei der „Weltwoche“, sich mit Maaßen und Matussek hat fotografieren lassen. Vielleicht ein Triumph für den Gastgeber und diese beiden Gäste, vielleicht bereut Schmidt schon seine Präsenz.

Ich stelle Harald Schmidt, bei aller Irritation, jetzt nicht unter Rechtsextremismus-Verdacht. Bin aber gespannt, was er in nächster Zeit in der Öffentlichkeit sagt und tut. Und hoffe sehr, dass alle, die ihn jetzt unter Verdacht stellen, sich irren werden. Ich hoffe es nicht nur, ich wünsche es mir - und Harald Schmidt. Joachim Huber