Ein Treffen mit der Autorin Sigrid Nunez in New York Klagelied und Komödie

Diese Frau hat ein Geheimnis, und sie wahrt es. „Mach mir einen Martini Quarantäne, gerührt und geschüttelt“, das war eine der ersten, lustigsten Reaktionen auf den Lockdown, erzählt die eigentlich eher zurückhaltende Sigrid Nunez lachend. Viral gingen auch „Pandemic Pets“ (Haustiere), das „Höhlensyndrom“, oder eben „Die Verletzlichen“ (englisch: The Vulnerables).

Denen hat die New Yorker Schriftstellerin nun ihren neunten Roman gewidmet. Er spielt im Frühjahr 2020 in der menschenverlassenen Metropole und ist ein Hybrid aus Alltagsbeobachtung, Essay und Erfindung, so wie alle Bücher der 72jährigen, die 2018 mit „Der Freund“ den National Book Award gewann und damit auch in Deutschland bekannt wurde. Oder, wie eine Figur es sagt: „Klagelied und Komödie zugleich“.

Zum Buch Sigrid Nunez: Die Verletzlichen. Roman. Aus dem Englischen von Annette Grube. Aufbau Verlag, Berlin 2023. 221 Seiten, 25 €. © PR Aufbau Verlag

In einem typischen New Yorker Coffee Shop am Cooper Square gibt die mit der Stadt durch dick und dünn gegangene Schriftstellerin Auskunft. „Man braucht schon einen guten Schuss Humor, um durch den Tag zu kommen, brauchte ihn besonders während der Covid-19-Pandemie“, sagt sie. „Spezies sterben, der Planet stirbt, Aspekte der Kultur sterben, Menschen sterben jetzt in Israel, Gaza und der Ukraine.“

„Es war ein ungewisser Frühling“, so, mit Virginia Woolf, beginnt Nunez ihren Lockdown-Roman, der nahe an den Realitäten gebaut ist und doch in jeder Zeile über sie hinausweist. „Ich wollte den Leuten ja nicht erzählen, was sie bereits wussten. Die ganze Welt teilte Covid-Nachrichten, Pandemie-Tote und Vorsichtsmaßnahmen!“

Ihn umzubringen war einigen Aufgehetzten wichtiger, als das Virus zu töten Eine Ärztin in dem Nunez-Roman „Die Verletzlichen“ über den US-Virologen Fauci

Insofern hat Nunez kein Journal geschrieben, sondern sie erzählt, fiktiv verdichtet, von den Erfahrungen einer älteren Schriftstellerin, ihr selbst nicht unähnlich, die durch ihre vertraute Stadt wandert, die auf einmal so fremd ist: ganz still, mit ungewöhnlich sauberer Luft und wenigen, meist skurrilen Begegnungen. Ein anderer Roman von Sigrid Nunez, „Salvation City“, veröffentlicht 2010, gehörte zu den meistgelesenen Büchern während der Pandemie, handelt er doch, vorausschauend, von einer solchen.

Jetzt greift sie einen typischen Covid-19-Terminus auf und hinterfragt ihn auf verschiedenen Ebenen. „Der Titel ‚Die Verletzlichen‘ stand von Anfang an fest“, erzählt sie. „Menschen über 65 und solche mit Vorerkrankungen galten als erste als gefährdet, dann Afroamerikaner und Latinos, schließlich alle, die Dienst an Kranken taten; die Arbeiter mit essenziellen Tätigkeiten. New York City als Stadt war in Gefahr.“

Verletzlich ist die einsame ältere Stadtwanderin, die sich an der Schönheit der wiedererwachten Natur, an all den Frühlingsblumen, erfreut. Verletzlich ist auch der Papagei Eureka, eine fast vom Aussterben bedrohte Art, für den die Erzählerin in einem riesigen Apartment, in dem er ein eigenes Urwald-haft ausgeschmücktes Zimmer bewohnt, die Pflege übernimmt. Der Rest des schicken Wohntowers mit Portier steht leer; wer es sich leisten konnte, war aus dem Epizentrum der Pandemie geflohen.

Eine Frau und ein Papagei

Das intelligente sprechende Tier macht der Erzählerin alsbald ein temporärer Wohngenosse aus der Generation Z streitig. Dieser Vetch erweist sich beim näheren Kennenlernen ebenfalls als besonders verletzlich; er ist psychisch instabil und kämpft gegen seine Upperclass-Eltern an wie gegen Windmühlen.

Der Lockdown bewirkt im Buch zarte Bande in einer ungewöhnlichen Schicksalsgemeinschaft zwischen dem jungen doch auch gestählten Vetch und der genervten Erzählerin mit Schreibblockade, die seine Mutter sein könnte. Schließlich überlässt diese ihre eigene kleine Wohnung einer befreundeten Ärztin, die als Nothelferin nach New York kommt.

Sigrid Nunez, 73. © Marion Ettlinger

Mit so einer besonders verletzlichen (potenziell ansteckenden) konnte man nämlich nicht zusammenwohnen. Und es stellt sich die Frage für die Erzählerin im Buch, wie tatsächlich für viele ihresgleichen: Warum bin ich nicht „essenziell wichtig“?! Warum fiktive Charaktere in erfundenen Geschichten ihre Kreise ziehen lassen, wenn schneller Zugriff auf existentielle Gefährdung gefragt ist?!

Ich wollte die technischen Begrifflichkeiten aus den täglichen Covid-Pressekonferenzen im Frühjahr 2020 erweitern und mit Leben füllen Sigrid Nunez über ihren neuen Roman

„Ich wollte die technischen Begrifflichkeiten aus den täglichen Covid-Pressekonferenzen im Frühjahr 2020 erweitern und mit Leben füllen“, erzählt Sigrid Nunez. Das ist ihr gelungen, auch wenn es keine durchgängige Handlung gibt; eher Schlaglichter auf Situationen, wie sie hätten gewesen sein können. Ihr menschenfreundliches Buch mäandert zwischen Erzählungen unter Freundinnen, die allesamt Blumenamen tragen, über absurde Literatur-Diskurse und Diktate zwischen Identitätspolitik und Cancel Culture, in einer Welt, wo kein männlicher weißer Schriftsteller sich mehr trauen würde, so etwas wie „Anna Karenina“ oder „Madame Bovary“ zu schreiben und realer Blumenbetrachtung und Erbauung in der menschenleeren Stadt.

In Alpträumen der Erzählerin meldet sich Donald Trump zu Wort, der während der Pandemie als Präsident den Hut aufhatte. Nunez erinnert an die absurden Attacken auf den Virologen Doktor Fauci. „Ihn umzubringen war einigen Aufgehetzten wichtiger, als das Virus zu töten“, lässt sie die Ärztin im Roman sagen.

Nunez trägt schwer an Trumps Wiederkehr. Sie beklagt im Gespräch Hass und Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft; findet die mehrheitliche Unterstützung für den neuerlichen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in der Republikanischen Partei einfach nur „surreal“ und „eine Zumutung für die Welt und vor allem auch das Welt-Klima, denn die extreme Rechte leugnet den Klimawandel.“

Was die Demokraten tun könnten, weiß sie natürlich auch nicht. Wieder mit Biden gehen? „Er hat ihn das letzte Mal geschlagen, es kommt kein anderer nach vorne, weil keiner Biden schwächen will. Ich weiß nicht, ob das stimmt...“ Derzeit wird die ohnehin extreme Spaltung der amerikanischen Gesellschaft durch den Nahost-Konflikt verschärft.

Sigrid Nunez, die selbst seit Jahrzehnten an Universitäten lehrt, versteht nicht, das College-Kids, die nicht mal wissen, was die Parole „From the River to the Sea“ für die Existenz des Staates Israel bedeuten würde, sich in „Free Palestine“-Protesten radikalisieren und Massenmorde, Vergewaltigung und Babytötungen durch die Hamas am 7. Oktober als „Propaganda“ abtun, während, was in Gaza passiert, von niemanden geleugnet wird. „So viel Trümmer überall… in Gaza, in der Ukraine. Wie sollen die Wunden jemals heilen?!“, fragt sie, verzweifelt. In den Literaturdiskursen, die Teil ihres Romans sind, wird indes der Hoffnung Raum gegeben - und der Kultur des Erinnerns, wie sie u.a. Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux pflegt.

„Die Verletzlichen“ sind das letzte Glied einer nicht geplanten inoffiziellen Trilogie, beginnend mit „Der Freund“, gefolgt von „Was fehlt Dir“ (auf Deutsch 2021). „Die Narrative, die Sensibilität, ähneln sich. Im ‚Freund’ geht es um einen Hund, in ‚Was fehlt dir‘, kommt kurz eine Katze vor. Jetzt gibt es Eureka, den Papagei. Obwohl die Tiere nicht im Zentrum stehen, werden meine Romane von meinen Lesern mit ihnen identifiziert.“

Es wird mit Sicherheit kein ähnliches viertes Buch geben, keine Tetralogie, da ist sich Sigrid Nunez sicher. Im nächsten Roman will sie zu neuen Ufern aufbrechen. „Was immer Du schreibst, es muss sich real anfühlen!“, sagt sie, der das gelingt. Und: „Das Haus der Fiktion hat viele Räume!“

Nunez schreibt ausdrücklich nicht autofiktional und schon gar nicht autobiografisch. Sie bleibt der Erfindung verbunden. Die in schwierigen ärmlichen Verhältnissen auf Staten Island aufgewachsene Tochter eines deutsch-chinesisch-panamaischen Paares hat nur in ihrem Debüt „Wie eine Feder auf dem Atem Gottes“, das im letzten Jahr in einer Neuübersetzung auf Deutsch bei Aufbau erschien, autobiografische Bezüge hergestellt; zu ihrer Sentiment-geprägten deutschen Mutter, dem sprachlosen chinesischen Vater. Sie würde das nicht wieder tun. Eine Ausnahme ist das Memoir über ihr Zusammenleben mit Susan Sonntag, mit deren Sohn sie eine Liaison hatte, „Sempre Susan“ (2020).

„Jede Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, ist eine Liebes-Geschichte“ heißt es jetzt in „Die Verletzlichen“. Geht es also damit weiter? „Ich hatte den Gedanken. Als sehr junge Frau wollte ich Love Stories schreiben. Vielleicht könnte ich über meinen Boyfriend in der High School schreiben, der in Vietnam gefallen ist. Aber ich glaube nicht, dass in dieser Romanze ein Roman steckt, nur Material. Eigentlich kann und will ich ohnehin nur über Leute Auskunft geben, die nicht wirklich existieren!“ Sigrid Nunez wahrt ihr Geheimnis.