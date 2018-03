Der Hamburger Bahnhof in Berlin bietet ab April jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 20 Uhr freien Eintritt. Die Ausstellungen sollen so einem größeren Publikum geöffnet werden, sagte Nationalgalerie-Direktor Udo Kittelmann. Normalerweise kostet das Ticket 10 Euro, ermöglicht wird das ein Jahr laufende Programm durch die Volkswagen AG. Museums-Generaldirektor Michael Eissenhauer appellierte an weitere Förderer, dem Beispiel zu folgen. Zwei Stuttgarter Museen, die seit Jahresbeginn komplett freien Eintritt bieten, erleben seitdem einen Besucherboom. Teilweise kamen bis zu fünfmal mehr Gäste als sonst. Private Förderer wie der Schraubenmilliardär Reinhold Würth treten für die Ausfälle ein. In Berlin ergänzt ein eigenes Künstlerprogramm mit Vorträgen, Gesprächen und Performances die Initiative. dpa

Mehr zum Thema Hamburger Bahnhof Gabriele Knapstein wird neue Leiterin