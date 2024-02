Einsamkeitskasper René Pollesch und Fabian Hinrichs an der Volksbühne

Was für ein Intro: In Unterhemd und Turnhose betritt Fabian Hinrichs das Szenario, springt mit Anlauf in einen spießigen kleinen Pool, der in den Boden vor zwei Doppelhaushälften eingelassen ist, und schreit – den in maximaler Dezibel-Stärke aus dem Off dröhnenden Punk-Sound übertönend – um Hilfe. „Sag es! Sag es! Sag es!“, brüllt eine imaginäre andere Person mit irrem Eifer auf den Schauspieler ein. „Was denn?“, fragt der verzweifelt zurück, weil er wirklich keine Ahnung hat, wozu oder wogegen er sich bekennen soll.

Bis er sich schließlich am eigenen Schopf aus dem Wasser zieht, um sich an Land mit einem Messer nacheinander die Pulsader, den Unterschenkel und die Brust aufzuschneiden. Und zwar in einer Weise, die vermutlich wirklich keinem anderen als dem Schauspieler Fabian Hinrichs zur Verfügung steht: Er zitiert ironisch das Splatter-Genre und ist im selben Moment so tiefernst bei der Sache, dass es einem direkt in die Magengrube fährt.

„Der Mensch“, hebt Hinrichs, der sich inzwischen einen langen schwarzen Mantel übergeworfen hat und jetzt aussieht, als sei er geradewegs einem romantischen Schauermärchen entstiegen, die Eingangsszene anschließend vom Konkreten ins Universelle und schreitet als Erzählerfigur vor Anna Viebrocks abgründiger Bungalow-Bühne einher, die von einem Stein(zeit)haufen flankiert wird.

Soazial-asozialer Wesenskern

Der Mensch also: Eingedenk dieses Themas hätte man sich tatsächlich keinen treffenderen Titel ausdenken können als denjenigen, den René Pollesch und Fabian Hinrichs für ihren neuen gemeinsamen Abend an der Berliner Volksbühne gefunden haben. „ja nichts ist ok“ lautet er und bringt in ebenso knappen wie grandiosen achtzig Minuten tatsächlich nichts Geringeres als den Homo sapiens auf den Punkt. In seiner existenziellen Unbehaustheit und seinem gleichzeitig so sozialen wie asozialen Wesenskern, welcher dem Soziologen Andreas Reckwitz zufolge ja in unserer „Gesellschaft der Singularitäten“ seine vorläufige Vollendung gefunden hat.

Vor allem aber geht es um den Drang der Mitglieder dieser Spezies, für ihre je eigene eingeschränkte Weltsicht immer wieder Vernichtungskriege zu führen, sei es an den globalen politischen Frontlinien oder am eigenen Küchentisch.

Hinrichs spielt das große Ganze – das ist die Meta-Metapher dieses Abends – im Mikrokosmos einer Wohngemeinschaft durch. Einer WG namentlich, die mental nicht miteinander kann und materiell nicht ohne einander (wer will schließlich aus dem schönen urbanen Altbau nach Brieselang ziehen?). Zur WG gehören: der latent aggressive Bescheidwisser Stefan (Kennzeichen: Hornbrille), die ob ihrer Kleiderhaufen im Wohnzimmer und ihrer Haare in der Duschspüle von ihm dauergedisste Claudia (Stricküberwurf) sowie der Unbehausteste unter den Unbehausten, Paul, der nachts nicht schlafen kann und deshalb zu existenziellen Monologen an die Rampe treten muss, aber dazu später.

Fünf Schritte - und Lichtjahre

Gespielt werden die WG-Bewohner – wie sollte es anders sein an einem Abend, der unter seiner witzigen Oberfläche so tief, so traurig und so ehrlich wie kaum ein anderer je auf dem Theater über Einsamkeit erzählt und der außerdem weiß, dass Ich immer mindestens 27 andere ist – alle von Hinrichs selbst, mit extrazeitintensiven Rollenwechseln von Brille zu Strickumhang. Und mit Dialogen, bei denen zwischen Frage und Antwort bühnenpraktisch fünf Schritte und in Wahrheit ganze Lichtjahre liegen.

Wie im großen Gesellschaftsganzen wird auch im WG-Kleinen über die immergleichen Reizthemen gesprochen, Stichwort: „Sauberkeit“. Oder über Zahnarzttermine, die dekadent wirken, aber trotzdem sehr konkret existieren, während im Hintergrund das Tunnelsystem der Hamas über den Fernsehmonitor rauscht. Vor allem aber redet man, natürlich, über Politik: „Irgendwo in der Welt brach ein Krieg aus“, moderiert Hinrichs dieses Kapitel wieder im Schauermärchen-Modus an. „Dann noch ein Krieg, die Menschen sprachen darüber, sie waren sich nicht einig, etwas veränderte sich, früher konnte man in der WG eigentlich über alles sprechen, jeder mit jedem, jetzt konnte man immer noch über alles sprechen, aber nicht jeder mit jedem, etwas hatte sich verschoben, durch Erfahrung.“

Gesellschaftliche Blasenbildung

Stefan – Hornbrille auf – verleiht der Verschiebung Ausdruck, indem er zwischen Paul, Claudia und sich eine neue Mauer einzieht in der WG. Eine Demarkationslinie aus Wohlstandspaketen, bei der man an die realen gegenwärtigen Kriegsfronten genauso denken kann wie an die innergesellschaftliche Blasenbildung.

Wenn Dostojewski schreibt, dass man vieles unbewusst wissen kann, indem man es nur fühlt, aber nicht weiß, dann ist es genau dieses Wissen, die Erkenntnis aus Sinnlichkeit, die all diese Unternehmungen verbindet Der Schauspieler Fabian Hinrichs im Interview mit dem Tagesspiegel über seine Pläne als Autor

Eigentlich wirkte ja schon „Geht es dir gut?“ – der Vorgänger-Abend von Pollesch/Hinrichs, der vor knapp zwei Jahren, unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, an der Volksbühne herauskam – so düster und hoffnungslos, dass es nicht mehr steigerbar erschien. Und doch folgt jetzt mit „ja nichts ist ok“ ein noch konsequenteres, noch radikaleres Endspiel.

Nicht nur das Weltganze ist an diesem Abend im modellhaften WG-Setting zusammengeschnurrt. Auch alles andere findet sich aufs nackte, buchstäblich einfache Wesen reduziert, ja geradezu atomisiert: Das Genre der Komödie – für René Pollesch und seine rasanten Diskursabende seit jeher die theatrale Referenzform schlechthin – ist an ihrem nackten Fundament angekommen: bei naiv-pointenfreien Kinderwitzen, die Hinrichs aus einem Buch mit dem Titel „Angriff auf die Lachmuskeln“ rezitiert.

Auch die Sätze, mit denen der schlaflose WG-Paul nachts, an der Bühnenrampe, den unechten Vollmond am WG-Himmel anruft, sind schnörkellos-unverkunstet aufs Essenzielle heruntergedimmt. Subjekt, Prädikat, Objekt: „Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich denke überhaupt nichts mehr … In mir ist alles fertig. In mir ist nichts richtig fertig … Ich hab kein Geld. Ich hab niemanden. Ich hab mich satt.“

Unglaublich, wie Pollesch und Hinrichs unter dem scheinbar Leichten hier wirklich die ganze erdenschwere Welt verhandeln: Ein veritabler Nullpunkt-Abend, der sich in zwingender Konsequenz aufs Basale zurückzieht, um von dort aus – irgendwann, hoffentlich – neu anfangen zu können.

Mit den gegenwärtigen Krisen und Kriegen beschäftigen sich – zu Recht – ja viele Theaterproduktionen zurzeit. Manche wirken angemessen ratlos, und doch eignet den meisten ein Rest von Hornbrillen-Stefans Bescheidwisser-Gestus. René Pollesch und Fabian Hinrichs setzen sich dagegen wirklich radikal der eigenen Ratlosigkeit aus. „ja nichts ist ok“ – dieser Gegenwartsanalyse ist ja nun leider wenig hinzuzufügen. Aber solange es solche Abende gibt wie diesen, an dem final aus den Basics, aus dem unschuldigen Kinderwitz, übrigens tatsächlich ganz klein und unverkitscht ein „Zeichen“ aufscheint, ist das fundamental Nicht-Okaye zumindest wesentlich besser zu ertragen.

Wieder am 15. und 25. Februar sowie 9. und 23. März