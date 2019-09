Jörg Wunder ist Popkritiker und verantwortet beim Tagesspiegel das Ticket mit den wöchentlichen Veranstaltungstipps für Berlin. Hier präsentiert er sein Best-of des Jahres.

MEIN FAVORIT: Lana Del Rey: Norman Fucking. Rockwell (Vertigo/Universal)

Die flirrende Americana-Nostalgie ist eine Art musikalisches Gegenstück zu Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“: maßlos ausufernd, zitatüberflutet, sich im melancholischen Ennui verströmend, unerwartete Adrenalinstöße verteilend. Die beste Platte der Königin des Zeitlupen-Pop.

DER NEWCOMER: Tank and The Bangas: Green Balloon (Verve)

Jaja, kam im Mai raus und ist auch schon das zweite Album von Tarriona „Tank“ Ball und ihrer Band. Aber den schwerelosen New Soul und die zwischen Minnie Riperton und Erykah Badu melismierende Stimme dieser bezaubernden Südstaatenpflanze muss man gehört haben.

DAS GROOVT: Freddie Gibbs & Madlib: Bandana (RCA/Sony)

Wie aufregend Hip-Hop ohne Trap und Autotune klingen kann, zeigen die beiden Nochnichtganz-Altmeister. Ihre zweite Zusammenarbeit erinnert an den Abenteuergeist der frühen 90er, als A Tribe Called Quest und andere das Genre revolutionierten.

ZUM WEGHÖREN: Pixies: Beneath the Eyrie (BMG/Warner)

Natürlich ist das nicht schlecht, was die Pixies seit 2014 in ihrer zweiten Existenzphase so veröffentlichen. Aber eben doch nur ein ganz fahler Schatten der einstigen Glorie der vor 30 Jahren weltbesten Noise-Pop- Band. Und damit völlig überflüssig.

MEINE RETTUNG: Purple Mountains: dto. (Drag City/H'Art)

Manchmal ist einfach alles Mist. Kaum deutete diese in ihrer samtigen Widerborstigkeit ganz wunderbare Platte, die erste seit elf Jahren, an, dass David Berman seinen Dämonen trotzen könnte, da setzte er seinem Leben ein Ende. Seine Musik ist unsterblich.

ZUR ENTSPANNUNG: Metronomy: Metronomy Forever (Because/Universal)

So hart kann der Brexit gar nicht werden, dass uns die butterstreuselzarten Art-Pop-Miniaturen von Joseph Mount und seiner Kapelle nicht das Herz erweichen würden. Liebe Briten, wann immer ihr es euch anders überlegt: Welcome back!

MEIN KLASSIKER: Solange: When I Get Home (Sony Music Switzerland)

Fast ein halbes Jahr mussten wir Analogtrottel und Streamingdienstignoranten warten. Nun ist das gefeierte neue Album jener Künstlerin, die längst nicht mehr die „kleine Schwester von Beyoncé“ ist, auch auf Vinyl erhältlich. Wurde auch Zeit!