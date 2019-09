Ulrich Amling kümmert sich als langjähriger Klassik-Redakteur beim Tagesspiegel um alles von Mozart bis Mahler. Hier präsentiert er seine Lieblinge.

MEIN FAVORIT: Mahler: Symphonie Nr. 4. London Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski (LPO)

Über seinem beeindruckenden Lauf beim RSB vergisst man leicht, dass Vladimir Jurowski aktuell auch noch Chefdirigent in London ist. Diese Live-Aufnahme erreicht ohne jede Hast erstaunliche Tiefenregionen.

DER NEWCOMER: Kölner Streichsextett: Great Britain - Great Music (Avi Music)

Das Streichsextett passt mit seinem überreif-melancholischen Klang wunderbar in den Herbst. Die bislang noch nie eingespielten Werke der britischen Zuspätromantiker Bridge, Holst und Holbrooke sind rührende Newcomer von gestern.

DAS GROOVT: Trio Catch: As if (Bastille musique)

Die drei jungen Musikerinnen Boglárka Pecze (Klarinette), Eva Boesch (Violoncello) und Sun-Young Nam (Klavier) sind das Trio Catch. Ihre Mission: für neue Musik gefangen nehmen. Das gelingt auf dieser preisgekrönten CD spielend.

ZUM WEGHÖREN: Händel: Complete Solo Sonatas. Il Rossignolo (Deutsche Harmonia Mundi)

Meine Liebe zu Händel ist einige Regalmeter groß. Doch diese arg buchhalterische Ersteinspielung aller seiner Sonaten für Soloinstrumente und Continuo auf 4 CDs geht selbst mir zu weit. Wer hört das bloß alles?

MEINE RETTUNG: Bach: Complete Cello Suites. Emmanuelle Bertrand (Harmonia Mundi)

Ein altes Cello und der Traum vom Fliegen: Erst fragt man sich, wo im Spiel von Emmanuelle Bertrand die Farben abgeblieben sind? Dann tauchen sie nach und nach auf - aber nur, wenn man geduldig bleibt.

ZUR ENTSPANNUNG: Gesualdo: Madrigali. Exaudi Vocal Ensemble (Winter & Winter)

Der britische A-cappella-Chor Exaudi ist eigentlich auf neue Musik spezialisiert. Man spürt es daran, wie selbstverständlich die Sängerinnen und Sänger sich den dunklen Dissonanzen der Renaissance hingeben. Kathartisch!

MEIN KLASSIKER: Mahler: 10 Symphonies. Symphonieorchester des BR, Rafael Kubelik (DG)

Mahler mag in dieser Welt ein Heimatloser gewesen sein, eine Herkunft aber hatte er. Niemand bringt sie so zum Klingen wie Kubelik in diesem neu aufgelegten, legendären Zyklus.