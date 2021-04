Johann Wolfgang von Goethe schrieb in seinem „Faust“: „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles ...“ Zeitgemäßer klingt’s so: „Geld regiert die Welt.“ Mammon, Penunse, Kohle, Moos, Schotter, die Liste der Synonyme lässt sich lange fortsetzen.

Geld hat Frauen und Männer zu allen Zeiten kreativ gemacht. Eher selten haben glänzende Werte oder Banknoten Gutes bei den Menschen hervorgebracht. Manche kamen auf verrückte Ideen, andere gaben es mit vollen Händen aus, und wieder andere retteten durch hohe Summen ihr Leben. Eins steht fest: Je mehr Geld im Spiel war, umso mehr hat es die Menschen verändert.

Infos zur Teilnahme

Sie können Ihre Lösungen entweder im Internet unter der Adresse www.tagesspiegel.de/osterraetsel2021 in eine Maske eingeben und uns dort die Ergebnisse übermitteln.

Oder Sie kommen direkt zum Rätsel durch Anklicken des unten stehenden roten Buttons:

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Tagesspiegel-Magazine.

Der Einsendeschluss ist Donnerstag, der 22. April 2021. Die Namen der Gesuchten veröffentlichen wir am 25. April im Kulturressort. Und nun: Viel Spaß beim Raten