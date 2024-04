„Evil Does Not Exist“ im Kino Die Natur schlägt zurück

Wenn ein Filmtitel so absolut postuliert, dass es „das Böse“ nicht gebe, beabsichtigt der Regisseur vermutlich eher, seine Behauptung zu widerlegen. Die Natur um die kleine Gemeinde Mizubiki bei Tokio wirkt wie ein unberührtes Paradies, ein paar Gewehrschüsse im Hintergrund trügen die Idylle jedoch früh.

Trotzdem bleibt der japanische Oscar-Preisträger Ryusuke Hamaguchi in seinem geradezu esoterischen Drama „Evil Does Not Exist“, das die Genre-Register später noch subtil wechseln wird, ganz nah bei seiner Hauptfigur, dem stillen Takami (Hitoshi Omika), der so etwas wie der Wildhüter in den umliegenden Wäldern ist. Geduldig beobachtet ihn die Kamera beim Holzhacken.

Eine ökologische Filmästhetik

Die Frage, ob es so etwas wie ein ökologisches Filmemachen gibt, beschäftigt die Filmbranche seit Jahren vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit. „Evil Does Not Exist“ kommt diesem Ideal aber auf eine sinnliche Weise nahe, indem er die Natur beobachtet und an ihr das Gleichgewicht seiner erzählerischen Mittel austariert. Hamaguchi entwickelt sozusagen eine ökologische Filmästhetik.

Der Film Evil Does Not Exist (Aku Wa Sonzai Shinai) Japan 2023. Regie und Buch: Ryusuke Hamaguchi. Mit: Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hazuki Kikuchi. 106 Minuten. Kinostart: 18. April

In der Eröffnungssequenz gleitet die Kamera minutenlang zu sanft dissonanten Klängen die Baumwipfel entlang, Hamaguchi hat seinen Film gemeinsam mit Eiko Ishibashi komponiert: Ihre Musik sowie die Landschaft dienen als Inspiration für die Bilder, der Regisseur folgt lediglich Vorgaben. So entstand aus einem geplanten experimentellen Kurzfilmprojekt ein Spielfilm.

Takami weist seine kleine Tochter Hana (Ryo Nishikawa) in die Schönheit der Natur ein, mit der die Einwohner sich symbiotisch verbunden fühlen. Die Besitzerin des örtlichen Restaurants ist extra wegen des klaren Wassers aus Tokio in die Gegend gezogen, weil es ihren Nudelsuppen einen unvergleichlichen Geschmack verleiht.

Der wilde Wasabi am Wegesrand landet im Kochtopf, der sibirische Ginseng verkörpert die Widerborstigkeit der Natur. Vorerst zeugt aber nur der Kadaver eines geschossenen Rehs von den Eingriffen in den biologischen Kreislauf. Noch.

„Glamping“-Tourismus in der Natur

Das Drama entfaltet sich wie die Landschaft in „Evil Does Not Exist“ in sanften Bewegungen. Eine Agentur aus Tokio, die eigentlich Künstler betreut, plant am Rand von Mizubiki einen Campingplatz für anspruchsvolle Wandertouristen und gestresste Großstädter – „Glamping“.

Hana (Ryo Nishikawa) wird von ihrem Vater (Hitoshi Omika) in die Schönheit der Natur eingeführt. © Pandora Filmverleih

Um die Einwohner von den Plänen zu überzeugen, schickt das Unternehmen die PR-Leute Takahashi (Ryuji Kosaka) und Mayuzumi (Ayaka Shibutani) in den kleinen Ort; sie sollen in einer Art Bürgergespräch die Vorteile des Projekts erläutern und den Einheimischen die Bedenken nehmen. Es wird jedoch schnell klar, dass der lang erwartete Informationsabend nur eine Alibiveranstaltung ist.

Dieses Aufeinandertreffen der zwei Parteien gehört zu den zentralen Szenen des Films, in der sich aus der Meditation über die Natur ein zivilbürgerlicher Konflikt herauskristallisiert. Die Menschen führen ganz unterschiedliche Gründe dafür an, warum der „Glamping“-Platz das ökologische Gleichgewicht stören würde. Und alle haben mit ihrer Lebensrealität zu tun, die von der Unbeschadetheit der Natur abhängt.

Der Abwassertank stünde zu nah am Fluss, die Zäune um die Anlage behinderten den Wildwechsel. Die Dynamik der Diskussion erinnert an die deklamatorischen Sozialdramen eines Ken Loach, und auch „Evil Does Not Exist“ hört den Argumenten aufmerksam zu.

Oscar für Murakami-Verfilmung

Hamaguchis erzählerischem Feinsinn ist es zu verdanken, dass sich die kleinen Veränderungen im Tonfall und in den Einstellungen nahezu unmerklich vollziehen. Und immer ist ein Rest von Irritation in den Bildern zu spüren, der der Film seinen Titel verdankt.

Denn auch Takahashi und Mayuzumi sind keine bloßen PR-Drohnen, nach dem Besuch im Dorf kommen ihnen selbst Zweifel an ihrem Auftrag. Bei einer sehenswerten Autofahrt entspinnt sich ein großartiger Dialog zwischen den beiden, der ernst und zugleich spielerisch ist. Takahashi erzählt, dass er seinen Job hinschmeißen will, um als Parkwächter in Mizubiki anzuheuern. Ein erster Versuch beim Holzhacken mit Takami zeugt dann auch vom süffisanten, aber nie überheblichen Humor Hamaguchis.

In Venedig gewann Ryusuke Hamaguchi im September den Großen Preis der Jury. © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Mit seiner fast lyrischen Lichtheit ist „Evil Does Not Exist“ sozusagen der Gegenentwurf zu Hamaguchis Vorgänger „Drive my Car“, der preisgekrönten Murakami-Verfilmung, die dem eher introvertierten japanischen Regisseur die Türen nach Hollywood öffnete (und an der er erstmals mit Eiko Ishibashi arbeitete). Vom Oscar-Stress zeigte sich Hamaguchi vor zwei Jahren aber derart traumatisiert, dass er danach einen Ausgleich suchte: eine völlig andere Art von Kino. Aus der Liga der maßgeblichen internationalen Regisseure ist der 45-Jährige trotzdem nicht mehr wegzudenken, „Evil Does Not Exist“ gewann in Venedig den Großen Preis der Jury.

Und genauso, wie Hamaguchi der Natur ihre geheimnisvolle Schönheit lässt, endet auch „Evil Does Not Exist“ mit einem Rätsel. Ob es sich hierbei um einen Akt der Gewalt handelt oder der Regisseur nur eine weitere metaphorische Ebene offenlegt, ist dabei gar nicht mal die entscheidende Frage. Der Mensch ist in „Evil Does Not Exist“ eben nur Staffage, er kommt ins Bild und verschwindet wieder. Die Natur bleibt.