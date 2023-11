Falsche Töne Der Pianist Fazil Say und seine Aussagen zu Erdogan und Israel

Der Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan war von Kritik an seinen zwar verhalten vorgetragenen, aber dennoch unzweideutigen Äußerungen zur Hamas als Befreiungsbewegung und zu Israel als Terrorstaat begleitet. Wie sehr die Meinungs- und Kunstfreiheit in der Türkei unterdrückt wird, rückte dabei in den Hintergrund. Dabei sind Zensur, Inhaftierungen und der brain drain von Intellektuellen und Künstler:innen ins Exil dort seit vielen Jahren an der Tagesordnung.