Frischer Wind an der Deutschen Oper Berlin? Aviel Cahn übernimmt die Intendanz

Die Mail trifft um 7.01 Uhr im Postfach ein. „Eilt sehr!“ beginnt die Betreffzeile. Und in der Tat – schon vier Stunden später will Kultursenator Klaus Lederer die Neubesetzung der Intendanz an der Deutschen Oper bekanntgeben. Das muss ja eine brandheiße Personalie sein, wenn ihre Verkündung derartig kurzfristig anberaumt wird. Zumal der Posten erst zum 31. August 2026 zu besetzen ist.

Oder agiert da ein Linkenpolitiker, der mächtig unter Druck steht, weil keineswegs sicher ist, dass er seinen geliebten Job nach der Abgeordnetenhaus-Nachwahl am Sonntag noch weiter machen darf?

Einstimmige Wahl

Nein, betont Klaus Lederer, er habe nur vermeiden wollen, dass der Name durchsickert, bevor er ihn offiziell aussprechen kann. Bei der Sitzung am Montagmorgen hat der Stiftungsrat der Opernstiftung einstimmig für den Kandidaten des Senators gestimmt, anschließend wurde das Personal der Deutschen Oper informiert. Und jetzt ist die Presse dran.

Nur zwei Stühle stehen im Foyer des größten Berliner Musiktheaters. Lederer hat also kein Kollektiv ausgewählt. Aber vielleicht eine Frau? Mehr Diversität in jeder Beziehung ist schließlich laut Koalitionsprogramm dringend erwünscht auf der Leitungsebene der hauptstädtischen Kultur-Leuchttürme.

Neben dem 48-jährigen Dr. jur. Klaus Lederer nimmt dann aber ein Mann Platz, der gleichalte Aviel Cahn, ebenfalls ein promovierter Jurist. Der gebürtige Zürcher hat allerdings auch noch Klavier und Gesang studiert.

Cahn startet 2026

Seine Karriere als Kulturmanager begann zur Jahrtausendwende in Peking, wo er zum Gründungsteam des China National Symphony Orchester gehörte. Nach einer Station an der Oper Helsinki leitete er die Musiktheatersparte im schweizerischen Bern und wurde 2009 schließlich Intendant der Opera Vlaanderen Antwerpen/Gent. 2019 wechselte er als Generaldirektor ans Grand Théâtre de Genève.

Dort will er noch dreieinhalb Jahre bleiben, weshalb nach dem Rückzug des aktuellen Intendanten Dietmar Schwarz, der sich zum Sommer 2025 in den Ruhestand verabschiedet, die Deutsche Oper eine Interims-Spielzeit durchstehen muss: Operndirektor Christoph Seuferle und Generalmusikdirektor Donald Runnicles werden den Betrieb kommissarisch leiten.

Wird Runnicles bleiben?

Der Vertrag von Runnicles läuft bis 2027. Ob der Schotte eine Verlängerung über dieses Datum hinaus anstrebt, war am Montag nicht zu erfahren. Denn der Maestro war nicht zur Präsentation seines künftigen Intendanten gekommen. Und weder Aviel Cahn noch Klaus Lederer mochten ihre Meinung zu der Chefdirigentenfrage verraten.

Dabei muss angesichts des krankheitsbedingten Rücktritts von Daniel Barenboim als Staatsopern-Generalmusikdirektor genau jetzt die Diskussion darüber geführt werden, wie die Berliner Musiktheaterszene künftig konzipiert werden soll.

Oper soll politisch sein

Könnte das kleiner dimensionierte Haus Unter den Linden einen Fokus aufs italienische Repertoire legen, gerade auch auf den in der deutschen Hauptstadt so sträflich vernachlässigten Belcanto? Und sollte die Deutsche Oper wieder zur führenden Bühne für Richard Wagners Werke werden, jetzt wo der übermächtige Barenboim dies nicht mehr für sein Haus beansprucht?

Zum Bayreuther Meister mochte Aviel Cahn sich am Montag nicht recht bekennen. Es gäbe auch tolle großformatige Opern, die erst in den vergangenen 50 Jahren entstanden seien, gab er zu bedenken.

Äußerst schwammig blieb der designierte Intendant auch in Bezug auf seine künstlerische Linie. Dass die Oper eine Kunstgattung von hoher gesellschaftspolitischer Bedeutung sei, das hat schon sein Vor-Vor-Vor-Vorgänger Götz Friedrich stets betont.

Und auch Cahns am Montag skizzierte Ideen zur ortsspezifischen Dramaturgie, zur Kooperation mit Tanz oder Bildender Kunst, zur Bespielung des gesamten Hauses und nicht nur der großen Bühne, klingen in Berlin ziemlich ausgeleiert. Als würde da jemand Eulen nach Spreeathen tragen.

