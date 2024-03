Geflickt mit Stacheldraht Das neue Album von Paula Hartmann

Zwei miteinander tanzende Skelette zeigt das Cover von Paula Hartmanns Song „D.L.I.T. (Die Liebe ist tot“), ein Feuerball auf einer Art Altar ziert das Cover von „Candy Crush“ und das von „Schwarze SUVs“ zeigt einen bösen Wolf, der einen Hasen jagt. Diese Visualisierungen der Vorabsingles von Hartmanns zweitem Album machen bereits unmissverständlich klar: Es gibt kein romantisches Happy End. Die 22-Jährige hat der Liebe abgeschworen.

Versteckte sich die Berlinerin vor zwei Jahren auf ihrem gleichnamigen Debüt „Nie verliebt“ noch hinter jener schüchternen Losung, geht sie nun auf harten Konfrontationskurs mit der Liebe. Paula Hartmann legt auf 13 Songs „Kleine Feuer“ – und damit ihre gleichnamige zweite Platte vor. Für viele Künstler gilt diese bekanntlich als die schwierigste, weil sie damit letzten Endes beweisen müssen, dass sie den Zuspruch für ihr Erstlingswerk verdient haben. Bei Hartmann war die Aufmerksamkeit in den vergangenen beiden Jahren enorm.

Tagesspiegel Weekender: Ausgeh-Tipps für Berlin Berliner Bars, Bücher, Podcasts: Unser neuer „Weekender“-Newsletter hilft bei Ihrer Wochenend-Planung. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Rapper Prinz Pi adelte sie öffentlich mit den Worten: „Das ist deutscher Pop – aber in gut!“ Dessen Kollegen Haftbefehl („Geruch von Koks“) und Trettmann („Gekreuzte Finger“) nahmen Songs mit ihr auf, ebenso die Musikerin Céline („3 Sekunden“), weil sie alle ihre unschuldig klingende Stimme und eine melancholische Grundstimmung für ihre eigenen Stücke wollten.

Hartmann, die auch als Schauspielerin aktiv ist und in ihrer Jugend unter anderem an der Seite von Matthias Schweighöfer („Der Nanny“) vor der Kamera stand, eröffnet in ihren Liedern moderne Märchenwelten. Sie schreibt über das Erwachsenwerden und die Probleme in der Großstadt, die besonders die Generation Z nachvollziehen kann. Den Weltschmerz und die Abgründe, die sich dabei auftun, rückt sie auf „Kleine Feuer“ erneut prominent ins Rampenlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ihr gelingen geistreiche Zeilen wie „Fünf Uhr, ich steh‘ aufm Autodach / Schieß‘ mit Schreckschuss Löcher in die Nacht / Durch die blutet dann das Morgenrot / Auf beschmutzte Mauern meiner Stadt“ oder die folgenden aus„Gebrochenes Glas“: „Kipp‘ die ganze Flasche rein, ich ex das Glas / Beats aus kleinen Boxen, jede Clap ein Schlag / Ins Gesicht, werde taub, ist mir egal / Hauptsache, der Schmerz lässt endlich nach / Haben uns geflickt mit Stacheldraht / Doch jedes Wort, das du sagst, reißt an der Naht / Du bist weich, aber redest immer hart / Deine Augen wie gebrochenes Glas“.

Im Song „Disney“ wähnt man sich in einem Doppeldeckerbus direkt auf dem Sitz neben Hartmann, so dicht gestrickt ist ihr Storytelling: „Schneeregen gegen‘s Busfenster, brösel‘ Gras auf den Nachbarsitz / Zwischen Döner und Schmuckhändler, Doppeldecker Panoramablick / Meine Träume voller Schusslöcher, doch so tun, als ob mich gar nichts trifft / Aber immer, wenn ich dich seh‘, glaub ich kurz wieder an Disney“. Man könnte noch etliche solcher ausgefeilten Zeilen auflisten.

Album und Tour „Kleine Feuer“ erscheint am 8. März bei Himbeertoni/Four Music. Im April geht Paula Hartmann auf Tour. Das Konzert in der Columbiahalle am 9. Mai ist bereits ausverkauft. Am 27. Juni tritt Hartmann beim Fritz Open Air am Waschhaus Potsdam auf. Dafür gibt es noch Tickets.

Während sich die Konkurrenz häufig an eher inhaltslosen Pop-Produktionen abarbeitet, verstellt sich Hartmann nicht. Sie braucht keinen Radiohit – hat aber eine Fülle von Kandidaten hierfür auf dem Album – und keine besonderen PR-Aktionen. Wenn sie melancholische Songs schreiben will, schreibt sie eben welche. Davon erwarten einen auf „Kleine Feuer“ eine ganze Menge, um nicht zu sagen: Jedes Stück trägt eine gewisse Last mit sich. Wiederholt klingt das so bedrückt, dass man sich fragt, wann Hartmann das letzte Mal pure Lebensfreude verspürt hat.

Aus Hartmann sprechen die Enttäuschungen der vergangenen Jahre. Das ergibt die Grundspannung der neuen Songs. Durchzechte Nächte inklusive Rauschmittelkonsum, die Schnelllebigkeit einer Metropole und allen voran die Auseinandersetzung mit der Liebe: Hartmanns Musik lässt sich nicht mal eben nebenbei konsumiert. Man muss genau hinhören, um keinen Handlungsstrang zu verpassen. Es ist wie mit einer guten Serie: Man will nach jeder Episode sofort wissen, welchen Abenteuern und Herausforderungen sich die Protagonisten als Nächstes stellen müssen.

Berlin ist dabei das Epizentrum ihrer Erzählungen. Fühlte sich Hartmann auf ihrem Debütalbum noch als „Fremdkörper am Kotti“ heißt es nun: „Die Kantstraße ist unser Laufsteg“. Doch wer glaubt, dass Hartmann dort plötzlich einem hedonistischen Lifestyle folgt: weit gefehlt. Denn bereits in der nächsten Zeile singt sie: „Suchen Antworten auf Fragen, wo wir nichts zu suchen haben“.

Konträr zu den bittersüßen Texten lassen die häufig tiefen Bassdrums der wuchtigen Trap-Beats einem die Ohren wackeln. Hartmanns Haus- und Hofproduzent Biztram hat einen Sound geschaffen, der ihren oft gehauchten Gesang fein umgarnt. Eine Kombination, die auf Albumlänge gut aufgeht. Die beiden haben ein großes Feuer gelegt.