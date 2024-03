„Ghostbusters: Frozen Empire“ im Kino Auch Geister haben ein zweites Leben

In den 1980er Jahren dachte man in New York nicht an die Zukunft; geschweige denn an mögliche Folgen für nachfolgende Generationen für Versäumnisse in der Gegenwart. New York war Anfang der Achtziger gerade noch mal dem Kollaps entkommen, eine failed city, die sich in ihrer Selbstvergessenheit dem Hedonismus zwischen Wall Street und Club 54 hingab.