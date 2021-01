Der Musiker Sylvain Sylvain ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Er erlag am Mittwoch einem Krebsleiden wie auf seiner Facebookseite bekannt gegeben wurde.

Geboren 1951 in Kairo kam Sylvain Mizrahi mit seiner jüdischen Familie über Frankreich nach New York, wo er 1971 die Band Actress gründete, aus der bald darauf die New York Dolls entstanden. Die Gruppe, deren fünf Mitglieder gern geschminkt und in Frauenkleidern auftraten, spielten Glam Rock und waren mit ihren wilden Auftritten wichtige Wegbereiter des Punk. Ihr bekanntestes Album war das 1973 veröffentlichte Debüt. Nach der Trennung gründete Sylvain die Band The Criminals und brachte später Soloalben heraus. 2004 gab es eine Dolls-Reunion mit drei Originalmitgliedern, die drei Alben hervorbrachte. (Tsp)