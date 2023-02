Goldene Zwanziger Die Geschichte der Weintraubs Syncopators

Anfang der 1930er Jahre waren sie genauso berühmt wie die Comedian Harmonists. In Berlin rissen sich die Vergnügungsetablissements darum, die Weintraubs Syncopators zu engagieren, ebenso die Filmproduzenten. Die Jazzband, in der jeder Musiker gleich mehrere Instrumente beherrschte, war zusammen mit Marlene Dietrich im „Blauen Engel“ auf der Leinwand zu sehen und mit Hans Albers in „Heut Nacht kommt’s drauf an“.

Das Buch Albrecht Dümling: Mein Gorilla hat ‘ne Villa im Zoo. Die Weintraubs Syncopators zwischen Berlin und Australien. Con Brio Verlag Regensburg. 232 Seiten, 24,90 Euro. Buchkäufern bietet der Verlag Zugang zu einer Website mit Originalaufnahmen der Band.

Live traten sie pro Abend teilweise an drei verschiedenen Theatern als Bühnenmusiker auf. Und der Wintergarten wollte sie haben, Europas größtes Variété mit 3000 Plätzen, ebenso das luxuröse Tanzlokal Villa d’Este in der Hardenbergstraße. Natürlich spielten sie auch auf dem Dachgarten des Neuköllner Karstadt-Kaufhauspalasts.

Sie wollen Jazz machen

Wo sich der Pharmazie-Lehrling Stefan Weintraub und der Maschinenbaustudent Horst Graff kennengelernt haben, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Fest steht nur: Die beiden jungen Männer sind begeistert von den neuen, synkopierten Rhythmen der amerikanischen Tanzmusik: Shimmy und Charleston, Foxtrot und Onestep, das ist für sie so viel besser als die deutsche Marsch- oder Schunkelmusik!

Und sie wollen natürlich auch Jazz machen, lernen dafür weitgehend autodidaktisch Saxofon, Banjo, Schlagzeug – und tun sich 1926 mit dem Chemiestudenten Julius Bruinier, dem angehenden Juristen Paul Aronovici und dem Maschinenbaustudenten John Kaiser zusammen. Über den Bandnamen entschieden sie per Los. Und auch sonst sind die „Weintraubs Syncopators“ ganz basisdemokratisch organisiert. Einen Bandleader, wie damals allgemein üblich, haben sie nicht.

Rasanter Aufstieg

Sie debütieren im Schubertsaal am Nollendorfplatz, zu ihrem Markenzeichen wird die szenisch-musikalische Komik: Beim Spielen wechseln sowohl die Plätze als auch die Instrumente, ohne dass die Musik dadurch unterbrochen würde.

Das kommt gut an beim Publikum, bald schon dürfen sie im Radio auftreten, als erste Schallplatte bringen sie den Schlager „Zwei dunkle Augen, zwei Eier im Glas“ heraus. Der Komponist Friedrich Hollaender wird auf die „Weintraub Syncopators“ aufmerksam, engagiert sie für seine Revuen in die Komödie am Kudamm.

Flucht vor den Nazis

Von da an geht’s steil bergauf, wie der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling in seinem Buch über die Band detailreich recherchiert hat: „Kein Zweig, auf dem diese lockeren Vögel nicht pfiffen“, schreibt Hollaender bewundernd, und die Presse schwärmt, es gäbe im ganzen Deutschen Reich „keine Jazzkapelle, die mit solcher Präzision, solcher rhythmischen Finesse und Eleganz spielt, wie diese“.

Dann aber gewinnen die Nazis die Wahlen 1933 – und als der Reichstag brennt, beschließen die „Weintraubs Syncopators“: Wir müssen raus aus Deutschland. Denn fast alle Mitglieder sind jüdischer Herkunft.

Vier Jahre auf Tournee

Band-Manager Henry Barger kann problemlos Auftritte in Prag organisieren, es folgt ein Gastspiel in der Schweiz, von dort geht es weiter über die Niederland und Belgien, Italien und Österreich bis in die Sowjetunion. Und überall ist das Publikum hingerissen von der lustigen Truppe.

Insgesamt vier Jahre werden die „Weintraub Syncopators“ auf Tournee verbringen, bis sie, nach Stationen in der Mandschurei, in Japan und Korea, schließlich 1937 in Australien eintreffen. Auch hier läuft es musikalisch wie finanziell zunächst gut für die Exilanten. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs aber werden sie plötzlich zu feindlichen Ausländern, drei Bandmitglieder landen gar in Internierungslagern, zusammen mit deutschen Nazianhängern.

Gleichzeitig sorgt der Sekretär der australischen Musikergewerkschaft dafür, dass die Syncopators nicht mehr auftreten dürfen. Stefan Weintraub und seine Mitstreiter müssen sich in anderen Berufen durchschlagen. Und der Ruhm verblasst. Albrecht Dümlings spannende Band-Biografie eröffnet jetzt die Möglichkeit für eine Wiederentdeckung der sympathischen Syncopators – und eine zweite, postume Karriere. Ganz so wie bei den Comedian Harmonists.

