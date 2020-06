Es war zu vorgerückter Stunde, gegen Mitternacht, als Shermin Langhoff auf ihrer eigenen Eröffnungsparty attackiert wurde. Sie und Jens Hillje hatten das Gorki Theater frisch übernommen, im Haus und im Garten wurde der geglückte Auftakt von einer Masse an Menschen gefeiert, DJs legten auf, ein Jägermeister-Brunnen sprudelte, „Curry 36“ grillte Würstchen – als unversehens ein betrunkener Mitarbeiter, ein Techniker und Mitglied im Personalrat, auf die neue Intendantin losgehen wollte.

Was die ganze Scheiße mit diesen Schwarzköpfen solle, brüllte der Mann, schnell eingefangen von Security mit Kreuzberger Sozialisation. Ob sie hier ein Bordell aufmachen wolle?

Zur Selbstreflexion gezwungen

Shermin Langhoff hat die Angelegenheit am fraglichen Abend in größtmöglicher Ruhe geregelt. Aber natürlich hing der rassistische und sexistische Vorfall ihr nach. „Wer weiß, wie viele am Haus noch so denken?“, hat sie sich gefragt.

Und zugleich war ihr klar: Wenn man es nicht schafft, solche Denkweisen am Theater aufzubrechen – dann braucht man es im größeren gesellschaftlichen Draußen gar nicht erst zu probieren. Ein Grund, weswegen der fragliche Mitarbeiter noch heute am Gorki arbeitet.

Mit dieser Geschichte aus dem November 2013 hat Shermin Langhoff in diesem Jahr ihr Ensemble in den Sommer verabschiedet. Es liegen ja kräftezehrende Krisenmonaten hinter allen, gerade für die Theater war die Pandemie eine Zäsur, die nicht nur zum Innehalten, sondern auch zur Selbstreflexion gezwungen hat: Wie weiterspielen, für wen und warum? Welche Geschichten sind es jetzt wert, erzählt zu werden?

Klar, das Gorki Theater hatte mit seinem Anspruch, die Lebensrealitäten einer längst knallbunten Republik abzubilden und so viele geistige Jägerzäune einzureißen wie möglich, noch nie ein Relevanzproblem. Auch eine Losung wie „Black Lives Matter“, die jetzt in deutschen Städten Zehntausende auf die Straße bringt, ist am Festungsgraben gelebter Alltag. Insofern haben sich Langhoff und ihr Team nicht hektisch auf die Suche nach neuen Stoffen begeben müssen, als Corona kam. Die Krise verschärft als Brennglas ja vor allem Probleme, die ohnehin schon bestanden.

Aber man erlebt zum Saisonausklang eine durchaus nachdenkliche Intendantin, die in Umbruchzeiten gerade mit jenen Verhältnissen hadert, die sich nicht geändert haben. Mit dem strukturellen Rassismus in Deutschland zum Beispiel. „Wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, in dem das Wort ‚Rasse‘ und nicht Rassismus steht“, sagt Shermin Langhoff.

„Wir haben ein Deutsches Theater in Berlin, an dem nicht eine schwarze Schauspielerin beschäftigt ist.“ Überhaupt seien zwar an vielen Häusern mittlerweile People of Color zu sehen und postmigrantische Erzählungen zu hören. Doch die Ressourcen und Leitungspositionen im Kulturbetrieb, die blieben dennoch verteilt wie eh und je: „Wir haben dem Theater Geschichten hinzugefügt. Aber keine Rechte gewonnen“, sagt sie.

Premieren en suite statt uminszenierte Repertoire-Stücke

Was bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit den großen Gorki-Themen – Nation, Identität, Zugehörigkeit – weitergehen muss. Und das, allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz, mit voller Kraft. Während andere Häuser ihr Repertoire nach Hygieneregeln uminszenieren, bringt das Haus in Mitte vorerst keine bestehenden Stücke mehr – sondern setzt ganz auf Premieren, die nacheinander en suite gespielt werden.

Sechs Uraufführungen stehen bis Dezember an, darunter die jüngste Arbeit von Yael Ronen, „State of Emergency“, oder der Sibylle-Berg-Abend „Und nach mir ist sicher die Welt verschwunden“. Den Auftakt macht „Berlin Oranienplatz“ von Hakan Savaş Mican, eine Inszenierung, die ursprünglich für den März geplant war. Sie wird jetzt zu Teilen als Film umgesetzt.

Passenderweise beginnt die Geschichte in einem türkischen Reisebüro, das keine Tickets mehr verkauft. Nicht wegen der Pandemie, sondern weil heute alle online buchen. Am Beispiel des Oranienplatzes geht es um Menschen, die als neue Berliner in die Stadt gekommen sind – wo sie längst nicht immer willkommen geheißen wurden.

Die Produktion „Schwarzer Block“ von Sebastian Nübling wiederum war als Open-Air-Ereignis geplant. Mit viel Publikumsinteraktion und einem echten Wasserwerfer. Schließlich schlägt der zugrunde liegende Text von Kevin Rittberger einen Bogen über mehrere Jahrzehnte des antifaschistischen Widerstands und Straßenkampfes

Krisenbedingt wandert die Inszenierung jetzt ins Haus. Gespielt wird im Gorki-Container, das Publikum allerdings sitzt im großen Saal und verfolgt das Geschehen über Livestream und Kopfhörer. Eine Entscheidung, die nicht nur dem Abstandsgebot folgt. Sondern auch finanzielle Gründe hat. Die Technik fürs Freiluftspiel zu leihen, hätte allein 100 000 Euro gekostet. Und natürlich muss auch das Gorki jetzt sparen.

Im Gegensatz zu den Privattheatern war es den landeseigenen Bühnen bis vor Kurzem gar nicht erlaubt, die Gewerke in Kurzarbeit zu schicken – jetzt wird für den Fall einer zweiten Welle verhandelt. Jeden Monat macht Shermin Langhoffs Theater im Moment notgedrungen einen sechsstelligen Betrag an Schulden.

Und das wird sich auch nicht gravierend ändern, wenn im Saal wieder gespielt werden darf – vor 82 Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber zumindest zulasten der Kunst soll das nicht gehen. Wie die Intendantin sagt: „Wir haben es am Gorki immer verstanden, aus der Not eine Tugend zu machen.“

Ein Musical von Ersan Mondtag als Ruinen-Requiem

Also werden Inszenierungen umgedacht. Oliver Frljić wird für „Alles unter Kontrolle“ einen Plastikdarm durchs Haus legen, der als Theaterparcours begehbar ist. Und Ersan Mondtag speckt die ursprünglich als Musical geplante Produktion mit dem vielsagenden Arbeitstitel „It’s gonna get worse“ ab – zu einem Ruinen-Requiem, das sich unter anderem verfallenen Palästen widmet. In denen mischte sich bekanntlich, als Zeugnis der Gleichheit, der Staub von Sklaven und Königen.

Und sogar Zuwachs bekommt das Gorki: den „Kiosk“. Was kein Späti ist, sondern, dem osmanischen Köšk folgend, ein Gartenpavillon. Genauer: eine 250 Quadratmeter große Galerie an der Dorotheenstraße, wo in den kommenden beiden Spielzeiten der 5. Berliner Herbstsalon stattfinden wird.

Als Reaktion auf die Pandemie nicht als die gewohnt große internationale Biennale, sondern fokussiert auf die Werke einzelner Künstlerinnen, mit wechselnden Miniausstellungen und Mikroperformances bei freiem Eintritt.

„Ein Fenster zur Welt“ werde dieser Kiosk, sagt Langhoff. Nicht zuletzt wegen der breiten gläsernen Fassade, durch die man zum Beispiel aufs Neue Museum blickt und die Inschrift liest: „Artem non odit nisi ignarus“. Nur der Unwissende verachtet die Kunst. Ein schönes Motto für die Zukunft.