„Green Border“ im Kino Bilder aus der grünen Hölle

Aus der Luft sehen die Białowieża-Wälder zwischen Polen und Belarus wie ein urwüchsiges Paradies aus. Majestätisch gleitet die Kamera über die Baumwipfel, das Grün reicht bis an den Horizont. Tatsächlich stellte das größte Naturschutzgebiet des Kontinents bis zum Ukrainekrieg die am härtesten umkämpfte Grenze in Europa dar. Sie und ihre Familie hätten viel Geld dafür bezahlt, um nicht den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa zu nehmen, erzählt die Syrerin Amina (Dalia Naous) im Flugzeug ihrer Platznachbarin Leila (Behi Djanati Atai), die aus Afghanistan vor den Taliban geflohen ist.