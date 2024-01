Gütige Kapitalistin „Nora“ Der Feminismus der Privilegierten

Das Cover der Vogue, Frau des Jahres in der „Süddeutschen“, Interkontinentalflüge, Fanboys in der Lobby – was für eine Erfolgsstory! Nora Helmer, so heißt es in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin, „lebt den Traum“. 1879 von Henrik Ibsen als Pionierin eines Emanzipationsdramas erdacht, tourt sie seit 145 Jahren über die Bühnen der Welt. Und diese Jahre sind ihr ziemlich gut bekommen: „Nora“ hat sich zur brand gemausert, zur feministischen Marke, die in steigender Wachstumskurve Kapital aufs Konto spült.

Kleiner Kollateralschaden – von der Protagonistin durchaus bedauert (aber was will frau machen?): Es segeln ein paar Figuren in ihrem Windschatten mit, für die die Geschichte leider nicht ganz so gut gelaufen ist. Sie heißen „ein Paketbote“, das „Hausmädchen“ oder „das Kindermädchen der Helmers“, stehen bei Ibsen am unteren Ende des Personenverzeichnisses, haben vom Dreiakter im Zweifel nur drei Silben abbekommen und sind über die Jahre von ihrer Chefin mit immer prekäreren Verträgen ausgestattet, wenn nicht komplett wegrationalisiert worden.

Das Stück 1879 erfand Henrik Ibsen seine Figur Nora Helmer als Pionierin eines Emanzipationsdramas. „Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“ von Sivan Ben Yishai inszeniert den feministischen Klassiker in der Kammer des Deutschen Theaters kritisch-humoristisch. Die nächsten Aufführungen sind am 2., 11., 20. und 29. Februar.

Das ist die Prämisse von Sivan Ben Yishais Stück „Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert“, das Anica Tomić jetzt (kurz nach der Uraufführung durch Marie Bues am Schauspiel Hannover) in den DT-Kammerspielen zur Zweitaufführung gebracht hat. Eine klassismuskritische Ibsen-Re-Lektüre, in der die Helmersche Immobilie – das titelgebende „Herrenhaus“ – nicht nur pars pro toto für den Theaterbetrieb steht, sondern zur Metapher für die realkapitalistischen Verhältnisse wird.

Aufstand im Herrenhaus

Ben Yishai – 1978 in Jerusalem geborene Berlinerin und Gewinnerin des renommierten Mülheimer Dramatikpreises 2022 – zeichnet Nora als Ikone eines Feminismus’ der Privilegierten, die auf die soziale Frage pfeifen. Statusniedrigere Kollegen wie „ein Paketbote“ werden hier kurzerhand als „toxische Machomänner“ bei der Polizei angezeigt, wenn sie auf die lästige Idee kommen, bei Chefin Nora günstigere Vertragsbedingungen aushandeln zu wollen.

Dafür proben die letzten verbliebenen Angestellten im Schulterschluss mit den prekär Beschäftigten und überhaupt allen an den Rand – beziehungsweise in den Kellerbereich des Personenverzeichnisses – abgedrängten Figuren bei Ben Yishai schließlich auch den Aufstand im Herrenhaus. Und weil das in Tomićs Inszenierung mit viel subversivem Witz und theaterbetrieblicher Selbstironie vonstattengeht, erlebt man hier nahezu 90 Minuten smart-kurzweiliges Komödien-Entertainment.

In der Helmerschen Immobilie „das Herrenhaus“ bewegen sich die Protagonisten wie im realkapitalistischen Hamsterrad. © Jasmin Schuller

Anja Schneider ist wirklich zum Niederknien als Nora, die in Mila Mazićs gläsernem Herrenhaus betriebsam treppauf und treppab flaniert und ihre Übergriffigkeit gegenüber den Bediensteten hinter der Behauptung versteckt, sie befände sich mit ihnen auf Augenhöhe: Wenn man die Putzkraft mit „mein Liebes“ anspricht, fällt es einem doch gleich viel leichter, sich selbst die großherzige Altruistin zu glauben, konsequenter Überstunden-Nichtbezahlung zum Trotz.

Selten hat man außerdem einer männlichen Figur, die spielt, als sei ihre Zeit bereits abgelaufen, so gern zugeschaut wie Jörg Pose als dem Nora-Gatten Torvald Helmer: renitentes Spätcheckertum in neuer Darstellungsdimension. Und die abgedrängten Aufständigen – Lisa Birke Balzer als Hausangestellte Helene, Steffi Krautz als „Kindermädchen“ Anne-Marie und Peter René Lüdicke als „ein Paketbote“ – münzen ihren nominellen Niedrigstatus durch souveränen Humor in performative Höchstklassigkeit um.

Wie sie sich das ganz genau vorstellen mit der klassenlosen Gesellschaft, die kapitalistische Besitzverhältnisse konsequent hinter sich lässt – denn das ist es, worauf die von Ben Yishai geforderte Abtragung und titelgebende Kompostierung des Herrenhauses hinausläuft –, wissen sie zwar auch nicht so richtig. Aber immerhin kann man dem Tanz, den die famose – und hier für eine alternative Geschichtserzählung stehende – Natali Seelig als Noras Kindheitsfreundin Christine aufs Bühnenparkett legt, nicht vorwerfen, dass er nicht rockt.