HAU-Festival „Geister, Dschinns & Avatare“ Gruselshow mit Tiefgang

Der Apparat wurde auch „Schreckenslaterne“ genannt. Mit der Laterna magica, dieser so einfachen wie wirkungsvollen Bildermaschine, ließ sich vor allem späten 18., frühen 19. Jahrhundert das Theaterpublikum wohlige Schauer einjagen. Auf wabernden Bühnennebel projizierten die Illusionskünstler:innen Figuren, die frei zu schweben schienen – wie Geister eben. Eine optische Täuschung, bekannt als Phantasmagorie. Frühe Trugspektakel mit großem Unterhaltungswert.

Heute ist die Technik weiter, die Zuschauer:innen sind abgebrühter. Überhaupt geht es im Theater meist nicht mehr im wörtlichen Sinne gespenstisch zu. Zumal das Spiel mit erfundenen Wirklichkeiten und Gegenwelten einen nachhaltigen Imageschaden hat. Das alles kümmert aber den Regisseur Philippe Quesne herzlich wenig. Zum Glück! Im HAU Hebbel am Ufer wirft der Franzose jetzt eine zeitgenössische Laterna magica an und zeigt – unter dem schönen Hommage-Titel „Fantasmagoria“ – eine Gruselshow mit Tiefgang. Dieses Theater braucht keine Menschen, nur Klaviere und Gerippe.

Das Festival „Geister, Dschinns & Avatare – Über das Magische im digitalen Zeitalter“ kuratiert von Petra Poelzl und Sarah Reimann läuft noch bis 12. März in allen drei Spielstätten des Hebbel am Ufer sowie auf der digitalen Plattform hau4.de.

„Fantasmagoria“ ist im Kontext des Festivals „Geister, Dschinns & Avatare“ zur Premiere gekommen. Mit dem wollen die Kurator:innen Petra Poelzl und Sarah Reinmann dem Magischen im digitalen Zeitalter nachspüren, Strategien der (Wieder-)Verzauberung der Welt oder zumindest der Bühne entwerfen und eine Brücke zwischen dem Greifbaren und dem Virtuellen schlagen.

Viele der gezeigten Arbeiten sind Installationen, Games oder sonstige Netzkunstwerke, die sich ausschließlich digital erleben lassen. Wie das Virtual-Reality-Requiem „Data Death“ von Nadezhda Bey, das mittels Headset in eine leuchtend animierte Welt aus Ikonendarstellungen und Datenvisualisierungen einlädt.

Hier liegen Körper aufgebahrt, während eine wehmütige, elektronisch verzerrte Komposition vor sich hin singt, die von einer Künstlichen Intelligenz komponiert wurde. Die Installation widmet sich unter anderem der Frage, was eigentlich mit den Daten Verstorbener geschieht. Das immersive Computerspiel „Pirating Blackness“ von Danielle Brathwaite-Shirley wiederum hat das Schicksal Schwarzer trans Personen auf Sklavenschiffen zum Thema, das die Spieler:innen in andere Bahnen lenken können.

Nadezhda Beys Installation „Data Death“ geht unter anderem der Frage nach, was mit den Daten Verstorbener geschieht. © Hebbel am Ufer

Es gibt aber auch eine Reihe von Performances in den ganz realen Theaterräumen des HAU zu erleben. „Spiritual Boyfriends“ etwa, ein Tanz- und Tantra-Solo von Núria Guiu, die auf einer Bühne voller Matten mit formvollendeten Yoga-Figuren loslegt, dann aber zunehmend ironisch Distanz nimmt von diesem mehr und mehr kommerzialisierten Selbstoptimierungs-Turnen mit Spiritualitäts-Bonus – illustriert von mehr oder minder grotesken Body-Bildern aus dem Netz. „Tarab“ von Ulduz Ahmadzadeh wiederum führt zurück zu jahrtausendealten Tänzen und Ritualen, bei denen es ursprünglich darum ging, sich von Musik in körperliche Ekstase versetzen zu lassen.

Ist es eigentlich der Leib, der uns zu Menschen macht? Oder anders: Wären wir nicht glücklicher, könnten wir Geister bleiben – ganz unorganisch? Fragen, die Philippe Quesne aus dem Off aufwirft, während auf seiner Bühne ein Haufen Klaviere Nebel, Feuer und Wasser speien oder sich in die Luft erheben, während inmitten dieses Elementarkonzerts sehr plastische Projektionen von Skeletten ihre Totentänze vollführen.

Quesne ist bekannt für solche schräg-schönen Bildschöpfungen. In „La Mélancholie des Dragons“ setzte er vier verkrachte Altrocker in eine Schneelandschaft, in „Swamp Club“ ein seltsames Kulturzentrum mitten in einen mückenumsurrten Sumpf. In „Fantasmagoria“ will er nun „keineswegs ein frivoles Spektakel“ bieten, wie es eingangs heißt. Sondern einen Laternenabend für denkende Menschen.

