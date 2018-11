Der letzte noch lebende Hauptdarsteller der legendären „Olsenbande“ ist tot: Im Alter von 83 Jahren ist Morten Grunwald gestorben. Der „Benny“ in den 14 „Olsenbande“-Filmen wurde zur Rolle seines Lebens, von 1968 bis 1986 hat er ihn gespielt. Braunkariertes Sakko, gelbe Socken und zu kurze Hosen waren sein Markenzeichen, „Mächtig gewaltig, Egon!“ seine Reaktion auf jeden neuen Einfall des Bandesbosses. Im dänischen Original sagt er „skide godt“, in direkter Übertragung ins Deutsche also „scheißgut“. Grunwalds Vater, ein Bildhauer, stammte aus Deutschland und hatte in Königsberg studiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wanderte er nach Dänemark aus.

Mehr zum Thema Ausstellung über die Olsenbande „Ich habe einen Plan!“

Morten Grunwald trat nicht nur in Filmen auf, sondern stand auch regelmäßig auf der Bühne. 1971 gründete er das Bristol-Theater in Kopenhagen. Vor genau einem Jahr war er in Berlin zu erleben, zusammen mit Anne Tismer, in Samuel Becketts „He, Joe“, zum Start der Intendanz von Chris Dercon an der Volksbühne. „Die Stimme der Frau kommt aus dem Off. Man sieht ihm beim Zuhören zu, wie ein Redesturm über eine verwitterte Gesichtslandschaft fegt“, war damals im Tagesspiegel zu lesen. In diesem Juli besuchte er Potsdam, als im Filmmuseum die Ausstellung „50 Jahre Olsenbande“ eröffnet wurde.