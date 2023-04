Hiwa K beim Gallery Weekend „Krieg gegen das Gedächtnis“

„Überwachen und Strafen“, so heißt das zentrale Werk Michel Foucaults über das Gefängnis. Darin beschrieb der französische Philosoph den Wandel westlicher Strafsysteme von grausamen Folteranstalten hin zu „milderen“ Überwachungsapparaten. Die modernen Disziplinartechniken stehen dabei auch für neue Formen der Machtausübung.

Wer sich mit ihnen auseinandersetzen will, kann weiter Foucault lesen oder aber Hiwa Ks Videoinstallation „Like a Good, Good, Good Boy“ in der KOW Galerie anschauen. In dieser erzählt der Künstler anhand seiner eigenen Biografie, wie der Terror des irakischen Baath-Regimes bis ins Innere kurdischer Familien gelang – und welche neuen Formen der Unterdrückung sich nach seinem Sturz im Jahr 2003 ausbreiteten.

Genervt von der Maschinerie des Kunstbetriebs

Um den 1975 geborenen kurdisch-irakischen Künstler war es zuletzt ruhiger geworden. 2020 verlagerte Hiwa K seinen Lebensmittelpunkt zurück in die nordirakische Millionenstadt Sulaimaniyya. Zuvor hatte er rund 20 Jahre in Deutschland gelebt, die längste Zeit davon in Berlin. Er durchlief sämtliche Stationen einer erfolgreichen Künstlerbiografie, war Teil internationaler Gruppenausstellungen, seine Kunst war bei der Manifesta 7, der Venedig Biennale und der Documenta 14 zu sehen, er hatte Einzelausstellungen in namhaften Institutionen und wurde vielfach ausgezeichnet.

Strukturen der Unterdrückung: Szene aus „Like a Good, Good, Good Boy“. © Hiwa K, Prometeo Gallery Ida Pisani and KOW Berlin

Doch wirklich angefreundet hat sich Hiwa K mit dem System Kunst nie. Nach seiner Retrospektive „Alchemy of Love“ 2019 in Mannheim wirkte er resigniert, stellte die politische Wirkmächtigkeit von Kunst infrage. Auch auf seine eigene Zukunft als Künstler blickte er mit Ungewissheit. „Ich wollte etwas an meiner Praxis ändern“, sagt er rückblickend. „Ich wollte nicht Teil von dieser Maschinerie der Überproduktion sein.“

Hiwa K. betreibt jetzt Landwirtschaft

Hiwa K sitzt in einem Cafe in Sulaimaniyya, im Videocall sieht es so aus, als sei der einzige Gast. Es ist einen Tag vor Ende des Ramadan. Für den Künstler hatte die Rückkehr nach Kurdistan etwas Heilsames: „Mich trieb das Gefühl, hier von größerem Nutzen zu sein.“ Einen Großteil seiner Zeit widmet er nun einem Stück Land, etwa 30 Minuten außerhalb der Stadt. Hier betreibt er Permakultur, hält Hühner und kümmert sich um den ausgelaugten Boden.

In Sulaimaniyya ist auch „Like a Good, Good, Good Boy“ entstanden. Die Idee dafür trug Hiwa K. schon lange mit sich herum. Während der Pandemie begann er zu filmen: Sich selbst, bei einem Gang durch die Shorsh High School, an der er in den 1980ern den Schlägen seiner Lehrer ausgesetzt war. Das benachbarte Amna Suraka Gefängnis, in dem Saddam Husseins Anhänger zwischen 1979 und 1991 kurdische Männer, Frauen und Minderjährige folterten und ermordeten. Und schließlich im Haus seiner eigenen Kindheit, das heute eine Ruine ist. „Mich hat interessiert, wie diese drei Institutionen – Familie, Schule und Gefängnis – miteinander verwoben sind.“

Familie, Schule und Gefängnis

Mitglieder der lokalen Community, darunter Künstler:innen, Aktivist:innen, Lehrer:innen, begleiten ihn und teilen ihre Geschichten. Auch Stimmen aus der Vergangenheit finden im Video Gehör; im Inneren des ehemaligen Gefängnisses ist noch immer die Inschrift eines minderjährigen Häftlings zu entziffern, dessen Alter auf 17 angehoben wurde, damit er hingerichtet werden konnte.

Zum Gallery Weekend Hiwa Ks Videoinstallation „Like a Good Good Good Boy“ ist zusammen mit neu entstandenen Collagen und weiteren Videoarbeiten in der KOW Galerie zu sehen. Lindenstr. 35. Eröffnung Fr 29.4. 18-21 Uhr, Sa 11 bis 19 Uhr, So 11 bis 18 Uhr. Für die Eröffnung im Rahmen des Gallery Weekends kommt Hiwa K nach Berlin, danach wird er mit seiner fortlaufenden Arbeit Chicago Boys in Helsinki zu sehen sein.

Die Verbindungen institutioneller Macht werden in der dreiteiligen Videoinstallation auf einer weiteren Ebene greifbar. Mit einem knapp eineinhalb Kilometer langen, Hunderte Kilogramm schweren Seil hat Hiwa K die drei Schauplätze miteinander verknotet, eine Drone filmt den Weg dieses Bands, lässt ein Dreieck der Gewalt hervortreten. Auch im heutigen Irak muss Hiwa K als Künstler vorsichtig sein; für die Installation des Seils musste er eine Genehmigung bei der Anti-Terror-Behörde aushandeln, der heutige Besitzer des Familienhauses durfte nichts von der Aktion erfahren. „Mein Produzent hat beinahe die Nerven verloren“, scherzt Hiwa K, der das Lachen bei aller Ernsthaftigkeit seiner Themen nicht verloren hat.

Hiwa K zieht für das Video „Like A Good, Good, Good Boy“ ein schweres Seil, um die Institutionen seiner Kindheit und Jugend zu verbinden. © courtesy of Hiwa K, Prometeo Gallery Ida Pisani and KOW Berlin

Das Baath Regime endete vor zwanzig Jahren mit dem Sturz Saddam Husseins im Zuge der US-amerikanischen Invasion. Auch der Irakkrieg ist offiziell vorbei, doch bleibt der Einfluss der Besatzungsmacht bis heute spürbar.

Wenn in der Videoinstallation etwa eine junge Frau vom Imperialismus der englischen Sprache erzählt oder Hiwa K im Interview auf die Macht des Agrarkonzerns Monsanto verweist, zeigt sich eine Ablösung des alten Regimes durch die Macht des Neoliberalismus: „Dieses System versucht, die Verbindung in die Vergangenheit zu kappen. Eines der ersten Ziele der US-amerikanischen Streitkräfte war die irakische Saatgutbank. Danach wurde das Museum von Bagdad geplündert. Das ist ein Krieg gegen das Gedächtnis.“

„Like a Good, Good, Good Boy“ erzählt somit nicht nur von der rohen Gewalt am einzelnen Körper, sondern von einer slow violence, die jenseits der Disziplinaranstalten stattfindet. „Beides sind Tyranneien. Die eine auf klassische Weise: Sie tötet direkt. Die andere, in Form des Neoliberalismus, belastet Böden und Luft, sie tötet langsam.“

Die sukzessive Zerstörung von Lebensgrundlagen durch Umweltbelastungen und Klimakrise erfährt Hiwa K auf seiner Farm unmittelbar. Seine Arbeit vor Ort will dem entgegenwirken, zumindest im Kleinen. Zugleich sendet er mit ihr ein Signal an die Maschinerie des Kunstbetriebs: Eine langsamere Kunst ist möglich. Und nötig.