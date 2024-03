„Ich brauche dich“ Die Geschichte des jüdischen Ehepaars Ernst und Erna Feder

Ernst Feder war ein Mann, der es nicht gewohnt war, aufzugeben: Er floh bereits 1933 aus Deutschland, als der deutsche Staat ihm die Staatsbürgerschaft entzogen hatte. Er hatte sich schnell ein Leben und eine Karriere in Frankreich aufgebaut, wie zuvor in Deutschland. Selbst als seine Mutter am Tag vor seinem mündlichen Examen starb, legte er die Prüfung ab. Mit Erfolg.