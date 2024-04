Immersive Performances und nachdenkliches Essengehen So gestaltet der Dirigent Olaf Katzer sein Wochenende

Für Olaf Katzer ist Berlin ein unendlich facettenreiches Mosaik, das er sich als Wahl-Dresdner seit über 30 Jahren immer tiefgehender erschließt, erzählt er. „Jedes Jahr kommen neue Orte und Menschen hinzu, und ich möchte Sie hier einladen, meinen Spuren in Berlin an diesem Wochenende zu folgen“, sagt er zu seinem für uns kuratierten Wochenende. Katzer wurde 1980 im Rheinland geboren, ist heute Dirigent und künstlerischer Leiter des Ensembles AuditivVokal Dresden sowie Hochschullehrer an der Musikhochschule Dresden.