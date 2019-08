Beim Einfrieren von Toten kommt es auf jede Minute an. Sobald der Totenschein ausgestellt ist, muss die Leiche in einen speziellen Sarg auf Eis gelegt werden, um die Verwesung aufzuhalten. Der Körper wird langsam runtergekühlt auf etwa 13 Grad Celsius, damit sich im Blut keine scharfen Eiskristalle bilden, die die Adern verletzen würden. Anschließend wird der Körper bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff konserviert. Das alles erfährt man in Ihrer Geschichte, die Fakten sind jedoch real und keine Fiktion. Wieso war Ihnen das so wichtig?

Recherche führt zu einem Gerüst, das einem für die Fiktion Halt und Orientierung gibt. Und wenn das einmal steht, geht es los mit dem Magischen der Literatur. Mit dem Erzeugen von Nebel. Wenn Leute damit ein Problem haben, sollen sie was anderes lesen. Literatur sollte lügen und erfinden, um zur Wahrheit zu kommen.

„Kachelbads Erbe“ ist bereits ihr zweiter Roman. Sie schreiben Gedichte, lehren kreatives Schreiben an der Hochschule, malen Bilder, singen bei der Band „Messer“. Und immer wieder gibt es Querverweise zwischen Ihren Arbeiten. So scheinen Protagonisten im Roman Ihren Gemälden entsprungen zu sein und zitieren dann Ihre Songtexte. Planen Sie das vorher?

Das ist nicht geplant. Ein Bild heißt wie ein Kapitel, ein Raum – Kachelbad – war mal ein Gedicht und wird dann zu einer Figur im Roman. Ich war neulich eingeladen nach Birmingham an die Aston-Universität und sollte über transmediale Bezüge innerhalb meines eigenen Werkes erzählen. Ich dachte: Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich einzelne Motive und Sprachbilder rausgegriffen und in meinen Arbeiten gesucht. Die Verbindungen habe ich da erst begriffen.

Also wissen Sie selbst nicht so genau, was Sie eigentlich tun?

Ich habe für „Messer“ Texte geschrieben, die sind jetzt zehn Jahre alt. Und ich weiß heute erst so langsam, was sie für mich bedeuten.

IIm Roman gibt es einen Messerstecher, der immer vier Mal zusticht …

… da hatte ich eine Krise mit der Band.

Vier Einstiche, vier Bandmitglieder.

Zu der Zeit waren wir noch zu fünft und es waren fünf Messer. Dann ist einer ausgestiegen und ich musste das ändern. Ich freue mich schon drauf, wenn die Jungs das lesen. Die Krise scheint mir überwunden.

Ihr Schriftstellerkollege Saša Stanišic hat eine Interpretation seines eigenen Romans in eine Abiturprüfung geschmuggelt. Er bekam dafür nur 13 von 15 Punkten.

Genial, das ist an mir vorbeigegangen! Mein erster Roman war mal Abithema irgendwo in der Nähe von Kiel. Eine der Aufgaben war, das Ende umzuschreiben. Die Schule hat mir die Texte geschickt, aber ich habe sie mir bisher nicht angeschaut. Ich mag mein Ende, vielleicht will ich nicht feststellen, dass ein anderes besser ist.

Sie unterrichten kreatives Schreiben an Hochschulen. Befolgen Sie Ihre eigenen Ratschläge?

Meine Studierenden schreiben viel, ich werfe ihnen Impulse hin. Ich habe schon Seminare gehalten über deutschsprachige Popmusik und wie die Texte entstehen. Für mich selbst ist das nichts. Ich will zwar wissen, wie ein Blixa Bargeld das macht, schreibe aber selbst einfach drauflos. Zu viel Klarheit macht es uninteressant. Neulich habe ich zum ersten Mal etwas selbst ausprobiert. Meine Studierenden haben nach meiner Anleitung einen experimentellen Text geschrieben und ich saß mit im Raum. Ich hätte es aber eine Frechheit gefunden, währenddessen auf mein Handy zu starren. Und ich musste sowieso Songtexte schreiben, weil wir an einer Platte arbeiten. Dann habe ich im gleichen Modus wie die Studierenden gearbeitet.

Hat es funktioniert?

Es war zwar geil, aber ich habe auch gemerkt, das ist nicht meins.