Iranisches Drama „The Great Yawn“ auf der Berlinale Gold oder Gott

Herr Beitollah veranstaltet ein seltsames Casting. Er sucht einen Mann, der möglichst an gar nichts glaubt. Kandidaten mit Gottesfurcht, moralischem Anstand oder sonstigen Überzeugungen sortiert er gleich aus. Seine Wahl fällt auf Shoja, einen Habenichts und Tunichtgut, dem alles egal ist.

Der Gläubige und der Ungläubige (Mohammad Aghebati und Amirhossein Hosseini): Die beiden könnten Vater und Sohn sein. Sie machen sich auf in die Berge, denn Beitollah hat von einer Kiste voller Goldmünzen im tiefsten Inneren einer Höhle geträumt. Er glaubt fest daran, dass sie existiert. Nur kann er die Kiste selber nicht bergen, denn das Gold ist laut Koran nicht halal. Wenn er die Münzen entwendet, versündigt er sich. Also braucht er Shoja, der den Job in der Höhle für ihn erledigt.

Fragt sich nur, welche Höhle die richtige ist. „The Great Yawn“, der erste Langspielfilm des iranischen Regisseurs Aliyar Rasti, erzählt die Geschichte einer anfangs nur anstrengenden, später immer verbohrteren Suche. Beitollah raucht Kette und schafft kaum einen Steilhang, in der Wüste geht ihnen das Wasser aus, bald begehren auch die zwielichtigen Typen aus der Karawanserei das erträumte Gold und heften sich an ihre Fersen.

Unwegsames Gelände, finstere leere Höhlen, kreischende Vögel, schreiende Tiere: Aliyar Rasti, der 1988 in Teheran geboren wurde und neben Kurzfilmen vor allem Musikvideos für iranische Indie-Bands realisierte, findet Bilder von ruppiger Poesie für seine Moritat über die Irrwege fanatischen Glaubens. Selbst als sie einen Strauß roter Rosen mitten in der Wüste finden, nehmen sie die eigene Verblendung nicht wahr.

„The Great Yawn“ in Encounters „The Great Yawn“, Iran, 93 Minuten. Regie: Aliyar Rasti, mit Mohammad Aghebati, Amirhossein Hosseini. 23.2. 19.30 Uhr (International), 24.2. 22 Uhr (Cubix 7), 25.2. 12:30 Uhr (Colosseum 1)

Das Roadmovie durch den ländlichen Iran mit Reisfeldern, Mittelgebirge und Felsenwüsten erinnert ein wenig an „Modest Reception“ von Mani Haghighi, der 2012 im Berlinale-Forum zu sehen war. In dieser bitterbösen Groteske über die korrumpierende Macht des Geldes verschenkt ein Ehepaar in den Bergen Plastiksäcke voller Geld, knüpft die Gaben jedoch an grausame Bedingungen.

„The Great Yawn“ („Das große Gähnen“, so der Name der letzten Höhle auf der Odyssee von Beitollah und Shoja) prangert weniger die Gier an als einen Fundamentalismus, der noch an seiner fixen Idee festhält, wenn ihr Irrwitz längst offensichtlich ist. Aufgeben ist keine Option: Lieber sein Leben riskieren, als das Hirngespinst von der Goldkiste abschreiben. Ein Nachtfilm, ein Männerfilm – weil Fanatismus vor allem eine Männer-Krankheit ist?

Von wegen, der Glaube kann Berge versetzen.`Hier ist er selber ein unverrückbarer Fels. „Small Things Like These“, „My Favourite Cake“, „Des Teufels Bad“, „Gloria!“, „Shambala“: Auch etliche Berlinale-Wettbewerbsfilme befassen sich mit den verheerenden Folgen von Religion und Traditionsgläubigkeit. „The Great Yawn“ beschönigt nicht, beschwichtigt nicht. Das ist bitter nötig, zumal im Iran, wo die starren Moralvorstellungen des Mullah-Regimes das Leben der Frauen zur Hölle machen.