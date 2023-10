Israelischer Schriftsteller Yishai Sarid im Gespräch „Es ist eine herzzerreißende Tragödie“

Die Hamas überfällt Israel, nimmt Zivilistinnen und Soldaten gefangen und verschleppt sie in den Gazastreifen. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt, das Land sei im Krieg. Ist es das, Herr Sarid?

Die Hamas hat Israel barbarisch überfallen. Kinder wurden ermordet, Frauen gekidnappt. Es ist eine herzzerreißende Tragödie. Tel Aviv, wo ich lebe, wurde mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen. Wir müssen uns verteidigen. In der Folge kommt es zu noch mehr Gewalt und Tod. Das ist eine große Niederlage für Netanjahu, der der extremsten und inkompetentesten Regierung in der israelischen Geschichte vorsteht.