Israels Kulturszene nach dem 7. Oktober Kunst könnte auch heilen

Früher hat er den Strand abgelichtet. Oder Hunde. Auch mal Mädchen auf der Brücke. Seit dem 7. Oktober aber fotografiert Schachar Dekel Soldaten. Israelische Männer, die wie er als Reservisten eingezogen wurden. Er ist Fotograf und Filmemacher. Er sollte in Tel Aviv sein, aber er sitzt mit anderen Männern, die auch bei ihrer Arbeit sein sollten, in einem Camp in der Wüste irgendwo in Israel.