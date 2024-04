Iván Fischer bei der Staatskapelle Berlin Die Katastrophe der vergeblichen Hoffnung

Am Ende die Posaunen, immer schleppender, immer erschöpfter das punktierte Sekundmotiv, die Basstuba, das Fagott, die Bassklarinette, die Kontrabässe mit trübem a-moll. Und ein letzter schriller Fortissimo-Aufschrei mit Pauken und Trompeten, bevor die Streicher mit einem allerletzten Pizzicato ihr Leben aushauchen: Gustav Mahler hat in seiner Sechsten das wohl niederschmetterndste Finale in der Geschichte der Sinfonik geschrieben.