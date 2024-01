Junge Philharmonie Brandenburg Herausforderungen meistern

Sie haben ihn schon zum vierten Mal eingeladen. Und Yoel Gamzou enttäuscht auch am Sonntag im Berliner Konzerthaus das Vertrauen der Jungen Philharmonie Brandenburg nicht. Obwohl ja 2017, 2019, 2020 und jetzt jeweils ganz andere Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren das Orchester bildeten. Doch der israelisch-amerikanische Dirigent weiß, wie man mit Ad-Hoc-Ensembles arbeitet, schließlich hat er selbst schon mehrere davon gegründet.

Auch ohne Worte ist er ein eloquenter Motivator, mit ausdrucksstarker Mimik und weit ausholender Gestik zeigt er an, wie sich die Musik entwickeln soll, gibt den Solisten Sicherheit, ermutigt die Instrumentengruppen, die in dieser oder jener Passage hervortreten sollen, hat seine Augen überall - und vermag damit die Energie, die ja jedes Jugendorchester überreich mitbringt, in die richtigen Bahnen zu lenken. In voller Pracht entfalten sich so Sergej Rachmaninows „Sinfonische Tänze“: vital, mitreißend, lustvoll. Eben jugendlich.

Pianistin Delphine Lizé spielte das Klavierkonzert von Edward Grieg © privat

Doch die Nachwuchstalente haben bei ihrem Neujahrskonzert auch Herausforderungen zu meistern, die über eine klangschöne Umsetzung von komplexen Partituren hinausgehen. Da ist zum einen die Uraufführung des Abends. Die Veranstalter wollten wohl mehr haben als das übliche zeitgenössische Feigenblatt - und bekamen vom beauftragten Komponisten Michael Gregor Scholl prompt einen Mammutbaum. Eine vielsätzige Suite, inspiriert vom weitgehend unbekannten österreichischen Grafiker und Schriftsteller Alfred Kubin (1877 - 1959).

Mit und ohne Handbremse

Weiter entfernt von der Lebensrealität junger brandenburgischer Menschen kann man sich nicht bewegen. Vom Titel „Caprices en noir“ wird vor allem der zweite Teil eingelöst: „Noir“ bedeutet im Französischen „schwarz“, und Scholls abstrakten Tongebilde bewegen sich tatsächlich vor allem im Bereich der Grauschattierungen, des Düsteren und Schemenhaften. Rhythmisch scharf konturiert gespielt, könnten sie expressionistischen Reiz entfalten - doch das Orchester agiert hörbar schüchtern, trotz Yoel Gamzous dirigentischem Ganzkörpereinsatz manchmal sogar ratlos.

Gänzlich rätselhaft bleibt, warum sich die Solistin des Konzerts, die Hamburger Musikhochschul-Professorin Delphine Lizé, ausgerechnet Edward Griegs Klavierkonzert ausgesucht hat. Ein Werk, das bei Klassik-Puristen unter Kitschverdacht steht, weil es Leidenschaftlichkeit auslebt, kombiniert mit effektvollem Virtuosentum. Ein Stück für Interpreten, die Spaß am Flirt mit dem Publikum haben, die gerne fingerfertige Brillanz vorführen.

Delphine Lizé aber macht genau das Gegenteil: Sie spielt durchweg mit angezogener Handbremse, wählt provozierend langsame Tempi, bringt den Fluss der Töne immer wieder fast zum Stillstand. Und sie vermittelt dabei keinerlei Vergnügen an ihrem Tun, kommuniziert nicht mit dem Saal und auch kaum mit dem Orchester - was Yoel Gamzou zu so manchem Schulterblick zwingt, um seiner Solistin nicht davonzulaufen mit dem hochmotivierten Orchester, das er immer wieder zügeln muss wie ein ungestümes junges Pferd. Das Publikum im ausverkauften Konzerthaus ist’s dennoch zufrieden.