Kacey Musgraves: Star-Crossed (Universal)

Im modernen Country ist sie ein Superstar, und ihre Songwriterqualitäten rangieren in der Tradition einer Loretta Lynn. Seit ihrem 2018er Album „Golden Hour“ steht sie auch für einen Paradigmenwechsel: weg vom beengenden Genre hin zu einem glamourösen Pop, was sie auf ihrem neuen Album zu perfektionieren weiß. Aber kann das wirklich gut gehen? Christine Heise, Radio Eins

Trümmer: Früher war gestern (PIAS)

Die Hamburger Band Trümmer verhandelt in ihren Liedern gesellschaftliche Utopien und den Schmerz der vergangenen Zeit. Sie klingen dabei wieder deutlich unbehauener als zuletzt. Das ist die Art von Musik, die nach der Bühne zu schreien scheint – wenn es denn nur endlich wieder eine gäbe! Hamburger Schule, der Indie-Rock der Nullerjahre: das geht auf diesem Album alles immer noch wunderbar zusammen. Torsten Groß, Moderator

Lindsey Buckingham: Lindsey Buckingham (Warner)

„I love you when you scream“ – ob Lindsay Buckingham damit auf den ewigen Streit mit seiner Ex Stevie Nicks anspielt? Ansonsten stecken Fleetwood Mac in jeder Ecke des 11. Soloalbums des ehemaligen Mac-Mitglieds. Das kann man lieben oder hassen, es ist jedoch beeindruckend, wie viele Ideen der 72-Jährige herausschleudert. Allein seine Stimme klingt nach nix. Jenni Zylka, freie Kulturjournalistin

Luis Ake: Liebe (Mansions and Millions)

Seine Ästhetik ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Der moderne Dandy mit Gelfrisur hat kein Problem mit dem Attribut Schlagersänger. Seine von Synths und treibenden Drums geprägten Songs sind eine Verneigung vor der Neuen Deutschen Welle. Niemand schmachtet hierzulande so wundervoll unvermittelt über das größte Gefühl der Menschheit. Hannes Soltau, Tagesspiegel