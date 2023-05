Klang von Rang Die sieben großen Orchester Berlins im Porträt

Berlin hat heute keine große Industrie mehr, aufgrund von Krieg und Teilung sind andere Wirtschaftsstandorte in Deutschland ziemlich uneinholbar an der Stadt vorbeigezogen. Doch immer noch ist Berlin mit einem einzigartig reichen Kulturangebot gesegnet – Erbe der Kaiserzeit und der 1920er Jahre, Berlins „Weltaugenblick“ (Jens Bisky), den die Nationalsozialisten brutal abgeschnitten haben. Musik und Kunst haben überlebt, sie spielen in Berlin immer noch eine tragende Rolle.