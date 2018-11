Ulrike Lorenz, bisher Direktorin der Kunsthalle Mannheim, wird Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Die 55-jährige Kunsthistorikerin wurde vom Stiftungsrat am Dienstag einstimmig gewählt.

Sie folgt im August 2019 auf Hellmut Seemann, der seit 2001 Chef in Weimar war und in den Ruhestand geht. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der zweitgrößten deutschen Kulturinstitution nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, als Chefin von mehr als 20 Museen, Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie Literatur- und Kunstsammlungen. Elf Liegenschaften stehen auf der Weltkulturerbe-Liste der Unesco.

Lorenz leitet die Mannheimer Kunsthalle seit 2009, ihr Vertrag läuft eigentlich bis 2023. Sie hat sich dort einen Namen als durchsetzungsfähige Kulturmanagerin gemacht, die das Haus rund um den Schwerpunkt Klassische Moderne modernisierte und einen erst im Juni eröffneten Neubau realisieren konnte. Ihre Karriere begann nach dem Studium der Archäologie und Kulturwissenschaften zunächst in ihrer Geburtsstadt Gera. Dort war sie als Leiterin des Otto-Dix-Hauses und als Direktorin der Kunstsammlung Gera tätig. Sie promovierte über den Bauhaus-Architekten Thilo Schoder und arbeitete später beim Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg.



Lorenz ist auch für die Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums zuständig

In Weimar, wo jährlich mehr als 700.000 Menschen die Einrichtungen der Klassik Stiftung besuchen, wird Lorenz unter anderem für die Generalsanierung des Schlosses und die Neugestaltung von Ausstellungen zuständig sein, ebenso für die Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums im April 2019. Nach Angaben einer Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei hatte sie sich gegen mehrere Kandidaten durchsetzen können. Tsp/dpa