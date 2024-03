Klassische Philharmonie Bonn zu Gast in Berlin Romantik trifft Klimakrise

Wie fantastisch die Berliner Orchester sind, wird einem ja oft erst ex negativo klar. Wenn man nämlich in den vertrauten Sälen mal ein Ensemble von auswärts erlebt, eine jener ehrgeizigen Formationen, die sich gerne in der Hauptstadt einmieten. Die Klassische Philharmonie Bonn bietet im Konzerthaus am Gendarmenmarkt sogar ihre eigene Aboreihe an.