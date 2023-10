Kolumne „Der Klassiker“ (Folge 43) Die tödlichen 50000 Euro

Im Haushaltsentwurf des Berliner Kultursenators für die Jahre 2024/25 irritiert eine Zahl. Die Förderung der Lautten Compagney mit 50 000 Euro. Innerhalb des Etats mag es sich um ein winziges Detail handeln, für die Betroffenen aber signalisiert die Summe: Unsere Existenz ist bedroht!

Denn die Förderung des renommierten Ensembles für Alte Musik soll nach dem Willen von Joe Chialo halbiert werden. Seit 2020 erst erhält die Lautten Compagney eine so genannte Basisförderung in Höhe von 100 000 Euro pro Jahr. Seit der Gründung 1984 hatte sich die von Hans-Werner Apel und Wolfgang Katschner geleitete Formation ohne Staatsknete durchgeschlagen, auf der Grundlage von finanzieller Selbstausbeutung und grenzenlosem Enthusiasmus für die künstlerische Sache, wie in der Freien Szene allgemein üblich.

Seit 39 Jahren innovativ auf dem Gebiet der Alten Musik

Nach drei Jahren, in denen es dank der staatlichen Unterstützung etwas Planungssicherheit gab, soll nun alles schon wieder vorbei sein? Können die 50 000 Euro, die 2024/25 bei der Lautten Compagney eingespart werden sollen, den unter Sparzwang stehenden Haushalt der Berliner Kulturverwaltung konsolidieren? Natürlich nicht. Aber sie können das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit zerstören.

Dabei sind die Musikerinnen und Musiker des Ensembles ungemein gefragt, in Berlin wie international - dank ihrer Expertise in allen stilistischen Epochen seit dem Mittelalter, die sich paart mit einer Offenheit für Projekte, die jedwede Genregrenzen überschreiten.

Am 14. Oktober bringt die Lautten Compagney mit John von Düffel an der Neuköllner Oper die Uraufführung „Der Teufel im Lift“ zu Musik von Johann Sebastian Bach heraus, dann folgen das Projekt „Musical Belongings“ zum Themenkomplex Dekolonialisierung im Humboldt Forum sowie eine „musikalische Feminale – die klingende Bibliothek der Anna Amalia von Preußen“ in Zusammenarbeit mit der Berliner Stabi.

Warum also die tödlichen Kürzungspläne der Senatsverwaltung? An Ignoranz kann es nicht liegen. Die neue Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson kennt die Lautten Compagney seit über 20 Jahren, weil sie schon damals, in ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Innsbrucker Festwochen für Alte Musik, mit dem Ensemble zusammengearbeitet hat.