Kolumne „Der Klassiker“ (Folge 57) Barenboims Erblast

Er wollte es so, und hat sich durchgesetzt. Natürlich, so wie immer. Daniel Barenboims fixe Idee war es, zu seinem 80. Geburtstag den „Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper herauszubringen. Dabei war eigentlich die Deutsche Oper dran mit einer Neudeutung des Vierteilers von Richard Wagners - weil selbst eine Musiktheatermetropole wie Berlin nun einmal nur einen „Ring“ gleichzeitig verträgt.

Doch Barenboim bekam seinen Willen, nur ein Jahr nach der „Götterdämmerung“ in der Bismarckstraße sollte die Tetralogie Unter den Linden starten. Es wäre seine dritte Produktion des Mammutwerks geworden, mit einem Premierenmarathon aller vier Opern innerhalb einer Woche. Dann aber wurde der Maestro schwer krank, Christian Thielemann sprang ein – und begeisterte das Publikum wie die Staatskapelle derart, dass er nach Barenboims Rücktritt stante pede von Kultursenator Joe Chialo zum Nachfolger ausgerufen wurde.

Zwei „Ringe“, fünf Zyklen

Wenn jetzt der „Ring“ erneut auf dem Staatsopern-Spielplan steht - ein erster Zyklus ab 18. März, ein zweiter dann über Ostern - hat Thielemann allerdings keine Zeit. Intendant Matthias Schulz kann aber einen anderen Klassik-Star aufbieten, Philippe Jordan, Bayreuth-erfahren, erfolgreicher Chefdirigent der Opéra de Paris und aktuell Musikdirektor der Wiener Staatsoper.

Die Deutsche Oper hat mal wieder das Nachsehen. Sie klappert ab 11. Mai mit ihrem „Ring“ hinterher – und der Vorverkauf für die drei Zyklen läuft derart schleppend, dass jedem, der sich im Internet den aktuellen Spielplan des Hauses ansehen möchte, ungefragt eine Reklame für das Wagner-Werk entgegenspringt.

Dabei erstaunt, dass in dem werbenden Text allein der Regisseur hervorgehoben wird. Denn eigentlich ist so ein „Ring“ stets das Herzensprojekt des Generalmusikdirektors, angesetzt zur Mehrung des eigenen Ruhms. Donald Runnicles aber - der einst wegen eines erfolgreichen Einspringens just bei der Nibelungen-Tetralogie seinen Berliner Job angeboten bekam – dirigiert den ersten Durchgang gar nicht, sondern erst die beiden folgenden.

Das allein ist schon ein ziemlicher Affront. Als Ersatz für sich selbst bietet Runnicles keinen big name auf, sondern Nicholas Carter, seinen ehemaligen Assistenten, der inzwischen Chef am Stadttheater im schweizerischen Bern ist. Nicht ganz die Glamour-Klasse, die man bei Ticketpreisen von 960 Euro (für den ganzen Zyklus, in der besten Kategorie) erwarten kann. Das Vorverkaufsproblem der Deutschen Oper ist also auch ein wenig hausgemacht.