Konzerthausorchester „Das Chaos“ von Jean-Féry Rebel ist eine Entdeckung

Barocke Pracht trifft im Grossen Saal des Konzerthauses auf klassische Ausgewogenheit. Mit Werken von Mozart, Bach und Rebel zeigen die Musiker:innen des Konzerthausorchesters unter Ton Koopman, dass sie in beiden Sphären zu Hause sind.

Das Konzert am Samstagabend wird traditionell eröffnet mit der Ouvertüre in D-Dur BWV 1086 von Johann Sebastian Bach. Koopmans Erfahrung als Spezialist für Alte Musik zahlt sich hier aus. Gekonnt wählt er schnelle Tempi, was der Ouvertüre, eigentlich eine Aneinanderreihung von Tanzsätzen, ausgesprochen guttut. Nichts wirkt hier museal, alles bleibt lebendig und wird mit Spielfreude musiziert. Die berühmte „Air“ in G, oft mit kitschigem Pathos überfrachtet, erkennt man in ihrer federnden Leichtigkeit fast nicht wieder.

Mit lässiger Gestik deutet Koopman Einsätze oft nur an, vertraut voll auf die Musiker:innen des Konzerthausorchesters, die jede Geste zu deuten wissen.

300 Jahre alt und sehr wild

Mit Mozarts Klavierkonzert Es-Dur KV 271, auch als „Jeunehomme-Konzert“ bekannt, geht der vielfältige Abend weiter. Das klare, technisch makellose Spiel der 17-jährigen Solistin Alexandra Dovgan passt hervorragend zur Transparenz des Orchesters, wirkt allerdings, besonders in den Läufen, etwas hart. Wunderbar gelingt Dovgan hingegen der dramatische Dialog zwischen Klavier und Orchester im 2.Satz. Zu lyrischen Klängen findet sie schließlich in ihrer Zugabe, dem Walzer in cis-moll von Frédéric Chopin.

Die Entdeckung des Abends folgt nach der Pause mit „Le Cahos“ („Das Chaos“) von Jean-Féry Rebel (1666-1747). Rebel, noch eine Generation vor Bach geboren, war Geiger und später Hofkomponist bei Ludwigs XV. Bei „Le Cahos“ handelt es sich um die Einleitung seiner Ballettmusik „Les Élémens“ aus dem Jahre 1737. Zumindest bei den ersten Takten fällt es schwer zu glauben, dass dieses wahrhaft unerhörte Werk fast dreihundert Jahre alt ist.

Es beginnt mit lauten Clustern aus sämtlichen Tönen der d-moll Tonleiter - als lege man den Unterarm von d bis d auf die Klaviertastatur und ergänze mit der anderen Hand noch b und cis. Dies symbolisiert „ebendieses Chaos, die Verwirrung, die unter den Elementen herrscht“, so Rebel. Hiernach kämpfen sich klagende Flötensoli durch die scharf punktierten Rhythmen der Streicher, die bisweilen wie Blitze dazwischenfahren. Eine musikalische Geburt der Welt, die neugierig macht auf weitere Werke des Komponisten.

Nach dem wilden Ungestüm findet das Konzert mit Mozarts früher Sinfonie g-moll KV 183 seinen noblen Abschluss. Auch hier schaffen es die Musiker:innen, den Repertoireklassiker frisch klingen zu lassen. Sowohl der euphorische Beifall, als auch Koopmans strahlendes Grinsen lassen keinen Zweifel – ein rundherum gelungener Abend.