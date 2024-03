Wasser kann rauschen, gluckern oder prasseln. Aber kann es auch schweigen? „Das Schweigen des Wassers“ heißt der herausragende Debütroman von Susanne Tägder. Der Titel ist metaphorisch gemeint, als Verweis auf das Schweigen der Einwohner einer mecklenburgischen Kleinstadt über den Mord an einer jungen Frau aus DDR-Zeiten. .

Gleich zu Beginn des Romans wird die Leiche eines Bootsverleihers aus einem See gezogen. Die Geschichte spielt in der Nachwendezeit von 1991, als die Honecker-Porträts zwar bereits aus den Amtsstuben verschwunden sind, aber die alten Seilschaften noch immer funktionieren. Hauptkommissar Arno Groth übernimmt den Fall, ein wortkarger Einzelgänger, der aus Hamburg in seine einstige ostdeutsche Heimatstadt versetzt wurde, um sich dort als sogenannter Aufbauhelfer beim Übergang in die neue Wirklichkeit nützlich zu machen.

Eck – so heißt der Tote – war bei Groth in der Polizeiwache aufgetaucht und hatte darüber geklagt, dass er sich verfolgt fühle. Er trug keine Schuhe und machte einen heruntergekommenen Eindruck. Die Zeiten, in denen er es als Sänger einer Rockband zu lokalem Ruhm gebracht hatte, lagen weit zurück. Die Songtexte, die er geschrieben hat, erinnern an die Naturlyrik von Karat oder den Puhdys: „Legt sich ins Schilfgras / Und hört von ganz nah / Das Schweigen, das Schweigen des Wassers.“

Glamour ging von dem Alkoholiker und Quasi-Obdachlosen schon lange nicht mehr aus. Als sein Vater die Todesnachricht erhält, sagt er bloß: „Musste wohl mal so kommen.“ Eck ist von einem Bootsanleger ins Wasser gefallen, seine Schädelfraktur könnte vom Sturz oder einem Schlag stammen. Suizid oder Mord?

Atmosphäre des Unheimlichen

Tägder gelingt es, mit präzisen Beobachtungen eine Atmosphäre des Unheimlichen zu entwerfen, vom „aufgeregten Räbräb“ der von den Polizisten aufgescheuchten Stockenten bis zum Bestatter, der seine Zigarette mit der Fußspitze in den Sand drückt. Alle Figuren wirken auf unterschiedliche Art entwurzelt, angefangen mit Groth, der nach Feierabend Trost in der Lektüre von Kafkas Erzählung „Ein Hungerkünstler“ sucht und mit seiner toten Tochter Saskia spricht.

Als der Lack seines Autos mit Hamburger Kennzeichen zerkratzt wird, zeigt sich, dass er als Wessi im Osten nicht willkommen ist. In der Ausflugsgaststätte Erholung treffen sich inzwischen auch Skinheads und Rechtsradikale. Dort kellnert seit einiger Zeit Regine, deren Schwester zwölf Jhare zuvor im Städtchen ermordet worden war. Die Akten von damals hatte die Stasi verschwinden lassen. Vielleicht ist sie gekommen, um Rache zu nehmen.

Susanne Tägder ist in Westdeutschland aufgewachsen, sagt aber, auf gewisse Weise ein Kind der DDR zu sein. Ihre Eltern hatten die DDR noch vor dem Bau der Mauer verlassen, bei der Arbeit am Roman hatte sie deren Fluchtgeschichten im Kopf. Der Plot geht auf eine Reportage aus der „Süddeutschen Zeitung“ zurück.

1979 war im bei Rostock gelegenen Städtchen Grevesmühlen eine junge Frau auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung umgebracht worden. Weil die Spuren in die eigenen Reihen führten, konstruierten Volkspolizei und Stasi einen Verdacht gegen einen Unbeteiligten. Der vermeintliche Täter wurde schließlich freigesprochen, aber vom Ruf, ein Mörder zu sein, konnte er sich nicht mehr befreien.

Die Akribie, mit der Tägder die Polizeiarbeit schildert, die Abfolge von Verhören, Tatort-Begehungen und Konferenzen, lässt an Matthias Wittekindts wirklichkeitsgesättigten Thriller um den Kriminaldirektor a. D. Manz denken. Bevor sie sich ganz auf das Schreiben konzentrierte, hat sie als Richterin an einem Sozialgericht in Karlsruhe gearbeitet.

Ohne diese Erfahrung, sagt die Walter-Serner-Preisträgerin, hätte sie die sozial derangierten Figuren ihes Romans nicht erfinden können. Als Juristin, die sich dem Schreiben von Kriminalgeschichten zugewandt hat, steht sie in der Tradition von Bernhard Schlink und Ferdinand von Schirach. Tägders zwischen Poesie und Realismus schwebender Sound kann süchtig machen. Zum Glück sitzt sie bereits an einem neuen Fall für Kommissar Groth.