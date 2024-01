Kunst und Antisemitismus Warum wir uns weiter streiten müssen

Neulich am Wittenbergplatz. Vor dem KaDeWe demonstrieren junge Leute gegen Israels Krieg in Gaza, skandieren „Free Palestine“ und „From the river to the sea“. In meinen Augen klare antisemitische Parolen, weil sie das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Ich gehe wortlos vorbei, rufe nicht „Free Palestine from Hamas“ dazwischen, schäme mich bald dafür. Ich habe nicht alles getan, um mich „gegen jedwede Diskriminierung und Ausgrenzung sowie gegen jede Form von Antisemitismus gemäß der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) und ihrer Erweiterung durch die Bundesregierung zu stellen“.