Kylie Minogue: Golden (BMG)

Man muss die australische Popsängerin Kylie Minogue lieben dafür, wie stoisch sie ihren Weg gegangen ist, der immer in die Disko führte. Auf ihrem neuen Album ist sie nun aber leider in Richtung Nashville abgebogen und hat sich in der Country Musik verirrt – schrecklich schade. Tobias Rüther, FAS

Goat Girl: Goat Girl (Rough Trade)

„Hey, hey/my, my/ Rock and Roll can never die!“ Wird Neil Young am Ende recht behalten? Goat Girl, diese vier jungen Frauen aus dem Süden Londons, jedenfalls wissen nichts vom Tod des Gitarren-Rocks. Ihr 19 Stücke langes Debütalbum klingt frisch und steckt voller forscher Ideen. Das ist umso erfreulicher, da man eigentlich befürchten musste, dass die Band unter dem Hype, den ihre ersten Singles in England auslösten, begraben werden würde. Andreas Müller, Moderator

Hinds: I Don't Run (Lucky Number Music)

Diese vier jungen Frauen aus Madrid können wenig und erreichen damit erstaunlich viel. Ihr Garagenrock, das Kokettieren mit Dilettantismus, ihr studentischer Charme – all das begeistert ziemlich viele Menschen: Die Generation DIY braucht ihre Partysongs. Das zweite Album soll zumindest etwas weniger schlecht sein als das erste. Wir sind gespannt. Rabea Weihser, Zeit Online

Eels: The Deconstruction (Pias/Rough Trade)

Wer hat Mark Everett das Prozac verabreicht – und sollte uns das glücklich stimmen oder traurig? Der Typ, der früher noch dem schönsten Frühsommertag eine edle depressive Note verleihen konnte, jauchzt jetzt „Schallalla“ und „Schuubiduu“, manchmal wird sogar in die Hände geklatscht. „It’s alright now“, singt Everett. Doch keine Angst, ganz so simpel ist es natürlich auch wieder nicht. Sebastian Leber, Tagesspiegel