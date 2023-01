Leopard, Macht und Fantasie   Wie der Name eines Kriegsgeräts Assoziationen weckt 

Auf den „Leo“ kommt es an. Das legten die Diskurse der vergangenen Monate nah. Werde erst einmal die Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine freigegeben, müsse sich das Blatt im Krieg wenden, suggerierten die Rufe nach dem Kriegsgerät aus deutscher Produktion. Jetzt ist der Weg frei zu solchen Lieferungen, und die ukrainischen Streitkräfte erhalten ein weiteres, wertvolles Mittel zur Abwehr der kolonialen Attacke durch Russlands Regierung, die sich die Ukraine einverleiben und deren Identität auslöschen will.

Auffällig ist die symbolische Aufladung, die just diese Gattung des Kriegsgeräts erhalten hat. Daran haben die beiden schweren Zeichen „Leopard“ und „Panzer“ mitgearbeitet, und sie bieten ein Beispiel dafür, was Begriffe bergen, wie sie wirken können. Soweit bekannt ist der Leopard 2 ein enorm effizientes Kriegsgerät. Wer einmal neben einem stand, wie ich 1999 im Kosovo, ist nachhaltig beeindruckt. Mindestens so effizient aber wirkt sein Name.

Die Ukraine verfügt laut Militärexperten über 600 bis 800 Panzer, einige davon sowjetischer Bauart. Zusätzlich hat ihre Armee seit Kriegsbeginn modernere Panzer erhalten. Doch nur der Leopard 2 wurde zum Symbol der Macht schlechthin. Die verbale Fusion von Raubtierfell und Metallpanzerung elektrisiert die Bevölkerung des angegriffenen Landes bis zu einer wahren Kampagne, die auch das solidarische Ausland angesteckt hat. In der Ukraine entstand ein Trend zum Leopardenmuster, auf Kleidung und sogar als Nagellack. Sofort nach der Lieferfreigabe für 14 deutsche Leopard 2 Panzern postete der Leiter des Präsidialamtes in Kyjiw 14 Leoparden-Emojis.

Panzer erinnern an die Schutzpanzer von Schildkröten, an Ritterrüstungen, an Panzerschränke. Klaus Theweleit analysierte in „Männerphantasien“ den „Körperpanzer“ soldatischer Selbstbilder. Das Fell des Leoparden wiederum signalisiert nicht nur in Teilen Afrikas royale Herrlichkeit und Erhabenheit, es transportiert auch die Fantasie, mit Macht und Eleganz der Raubkatze identifiziert zu sein. Verführerische Assoziationen wirken mit an der Vorstellung der fast mythischen Dimension des Leopard 2. Sie darf nicht vergessen lassen, dass vor allem der klare, rationale politische Wille zählt, die Demokratie zu verteidigen.

