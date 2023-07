Löwenanteil an Fantasie Die Jagd nach einer Löwin, die eine Wildsau war, hat Millionen elektrisiert. 

Aufgeregt fahndeten Abertausende nach der entlaufenen Löwin. Polizisten, Bürger, Tierärzte und Spürhunde waren unterwegs, ein Riesenhallo, samt Helikopter und gepanzerten Fahrzeugen.

Ursache der Großfahndung waren ein paar Sekunden verwackelter und unscharfer Videoaufnahmen. Ein etwas geduckt wirkender Vierbeiner im Dunkeln am Waldrand macht sich an irgendetwas Bodennahem zu schaffen.

Die Rückenlinie des Wesens erinnerte entfernt an die der Löwen, die wir aus Serengeti-Dokumentationen kennen.

So ward die Löwin geschaffen! Leider wurde aus der Königin des Tierreichs dann plötzlich, bei näherem Hinsehen, ein ordinäres Wildschwein.

Das Wunderbare aber an dieser Berlin-Brandenburgischen Sommerepisode, die bis in die Nachrichten anderer Kontinente vordrang, war das lebendige Forschungsmaterial zum Thema Kollektive und Fantasien.

Den Löwenanteil an der Löwenjagd hatte das menschliche Vorstellungsvermögen, und zwar nicht nur eines Individuums sondern vieler, vieler Leute, die sich gegenseitig mit ihren Fantasien, Ängsten und Wünschen inspirierten.

Live war zu beobachten, wie Millionen Menschen, elektrisiert von der Idee des wilden Tiers im Stadtwald, zu Regisseuren je eigener Filme plus kollektiver Filme wurden. In all den Köpfen entstanden Abenteuerfilme, Jagdfilme, Kolonialfilme, Filme über Freiheitslust, Flucht und Fressverhalten, über Wildnis und Triebe und die Potenz der Natur.

Auf der Grundlage völlig irriger Informationen, fake news, false facts, wie immer auch zu nennen, konstruierten Millionen, Szenarien, als würden sie gemeinsam wachträumen, angeregt freilich vom medialem Sommerorchester mit Pauken und Trompeten, Clicks und Tweets.

Der Vorgang ist so relevant und hochgradig spannend, weil genau so, nach solchen Mustern, auch andere Phänomene der öffentlichen Erregung entstehen.

So kommt es zu Gerüchten über Personen und Gruppen, so zu der tausendfach transportierten Idee vom Minister, der in Heizungskellern umherkriecht, ein Marder Kabel durchbeißt und gut funktionierende Geräte abschleppen lässt.

Auch wenn längst klar ist, dass der Einsatz des Ministers als Marder nie geplant war, ist die Vorstellung in die Fantasie von Millionen eingesickert wie Wasser in einen Keller. In solchen Fällen von exzessivem Löwismus braucht es weitaus mehr Anstrengung, die Flut der Fake News einzudämmen.

Am besten geht das eben wenn die Polizei selber sagt: Der Löwe war ein Schwein. Fall gelöst.