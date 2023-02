Mit den „Fabelmans“ auf der Berlinale Ein goldener Ehrenbär für Steven Spielberg

Am Anfang macht ihm das Kino Angst. Weil es da drin dunkel ist und die Menschen auf der Leinwand riesengroß sein sollen. Nein, versucht ihn die Mutter zu beruhigen, „Filme sind Träume“. Träume, entgegnet Sammy, sind gruselig. An diesem Januarabend des Jahres 1952 geht der fünfjährige Junge dann trotzdem mit seinen Eltern ins Kino und sieht den ersten Film seines Lebens. „The Greatest Show on Earth“ präsentiert die Geschichte des Zirkus Barnum, wobei es zu einem fürchterlichen Unfall kommt, als eine Lokomotive in den Zirkuszug rast.

Nachts im Bett hört Sammy noch immer den Zug pfeifen und die Artisten schreien. Zum Chanukka-Fest wünscht er sich eine Spielzeugeisenbahn, mit der er immer wieder das Unglück nachstellt, und da dabei ständig etwas kaputtgeht, schenkt der Vater ihm eine 8mm-Kamera. Einmal aufgenommen, kann Sammy den Crash nun unendlich oft genießen. Um die Angst aus dem Kino zu bannen, wird er zum Filmemacher.

„The Fabelmans“ ist ein streckenweise märchenhafter Familienfilm, in dem Steven Spielberg seine eigene Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Die Berlinale verleiht dem Regisseur einen Ehrenbären für sein Lebenswerk, und die „Fabelmans“, die im März in die deutschen Kinos kommen, gehören zu der ihm gewidmeten Hommage.

Hochglanz und Abgründe

Die „größte Show der Welt“ passt schon deshalb als Initiations-Moment zu Spielberg, weil er als kommerziell erfolgreichster Filmemacher aller Zeiten gilt. Seine „Fabelmans“ schwelgen durchaus in Nostalgie, aber hinter dem Hochglanz der Erinnerung tun sich Abgründe auf.

Was es heißt, eine jüdische Familie unter lauter Nicht-Juden zu sein, zeigt sich bereits in der Szene, in der die Fabelmans in einer Vorstadtsiedlung in New Jersey ihre Chanukka-Lichter anzünden, während alle Nachbarhäuser weihnachtlich illuminiert sind. Später, wenn Sammy zu Sam geworden ist, bekommt er handfesten Antisemitismus zu spüren, als er an seiner kalifornischen Highschool als „Bagelman“ beschimpft und verprügelt wird. Allerdings lernt er auch ein überaus christliches Mädchen kennen, das findet, er sei „sexy wie Jesus“ und ihm den Heiligen Geist per Zungenkuss einzuhauchen versucht.

Sams Vater (Paul Dano) ist ein ehrgeiziger Elektroingenieur, für dessen Karriere die sechsköpfige Familie von New Jersey nach Arizona und Kalifornien umziehen muss. Auf der Strecke bleibt dabei die anfangs emotional übersprudelnde Mutter (Michelle Williams), die für die Ehe ihren Beruf als Konzertpianistin aufgegeben hat. Ihre Melancholie entwickelt sich zur Depression, außerdem liebt sie einen anderen Mann.

Sam (Gabriel LaBelle), der optisch an den frühen John Lennon erinnert, ist nicht einfach nur ein Film-Nerd. Mit der Kamera erschließt sich ihm die Welt und er weiß zugleich, sich hinter ihr zu verschanzen. Dass seine Mutter eine Affäre mit dem Assistenten ihres Mannes begonnen hat, erkennt er an Blicken und Gesten, als er Szenen aus einem gemeinsamen Campingurlaub schneidet. Statt darüber zu sprechen, zeigt er der Mutter wortlos den Film. Eine Scheidung ist 1966 nicht bloß eine familiäre, sondern auch eine gesellschaftliche Katastrophe.

Um seinen Weg zu finden, muss Sam sich von den Erwartungen des Vaters befreien. Für den ist Filmemachen bloß ein Hobby. Bei einer Autofahrt erteilt er Karriere-Ratschläge: „Du musst etwas Reales machen, etwas, womit die Leute etwas anfangen können.“

Mit der Professionalität eines Ingenieurs

Dabei arbeitet Sam bereits mit der Professionalität eines Ingenieurs, liebevoll werden in „The Fabelmans“ frühe Inszenierungen nachgestellt. Nachdem er „The Man Who Shot Liberty Valance“ im Kino gesehen hat, dreht er einen Western („Gunsmoke“) mit Postkutschen-Überfall. Damit es bei Schüssen authentisch blitzt, sticht er mit einer Nadel kleine Löcher ins Celluloid.

Sie nennen ihn schon „Mr. DeMille“, und beim Dreh eines Weltkriegs-II-Dramas („Escape To Nowhere“) dirigiert Sam tatsächlich schon ein kleines Komparsenheer. Für Kamerafahrten nutzt er ein Kinderwagengestell, und den G.I.-Darsteller, der als einziger das Massaker überlebt, schärft er ein, so erschüttert davonzuwanken, dass es die Zuschauer bei der Premiere zu Tränen rührt. Spielberg als großer Gefühls-Manipulator auf den Spuren von Hitchcock.

Die „Fabelmans“. In dem Familienfilm erzählt Steven Spielberg teilweise seine eigene Coming-of-Age-Geschichte. © Storyteller Distribution Ca., LLC.

Nach dem High-School-Abschlussball, auf dem ihm seine Freundin den Laufpass gibt, ist Sam geknickt. Er bewirbt sich bei vielen Filmstudios, bekommt aber meist nicht mal ein Absageschreiben. Am Ende ergattert er einen Job als „Assistent des Assistenten des Assistenten“ bei der Fernsehserie „Hogan’s Heroes“. Und ihm wird eine Fünf-Minuten-Audienz beim legendären Western-Regisseur John Ford gewährt, der auf dem Gelände sein Büro hat.

An der Wand hängen die Plakate von „The Searchers“ und „The Man Who Shot Liberty Valance“. Der Veteran mit der Augenklappe über der Brille wird in einem hinreißenden Cameo-Auftritt von David Lynch verkörpert. Für seinen Besucher fasst er zusammen, wie Kinobilder gestaltet werden müssen: „Wo gehört der Horizont hin? Auf den Boden oder nach oben ins Bild, nur dann ist es interessant.“ Eine Regel, an die Spielberg sich oft gehalten hat.

Nur ein Western fehlt noch

„The Fabelmans“ nimmt vieles von dem vorweg, was später zum Teil von Steven Spielbergs Oeuvre wurde. Statt mit einer Eisenbahn spielte er in seinem Science-Fiction-Thriller „Krieg der Welten“ mit außerirdischen Kampfmaschinen. Seinen Weltkriegs-II-Film „Saving Private Ryan“ verortete er nicht – wie bei den „Fabelmans“ – in Afrika, sondern bei der alliierten Landung in der Normandie. Nur einen Western hat der 76-jährige Regisseur bis heute nicht gedreht (auch wenn er vor einiger Zeit über entsprechende Pläne sprach). Oder doch? Seine vier „Indiana Jones“-Teile, in denen Harrison Ford einen breitkrempigen Hut trägt und die Peitsche schwingt, variieren einige Elemente des Genres.

Bei der Berlinale laufen nun unter anderem „Der Weiße Hai“, mit dem Spielberg 1975 das moderne Blockbuster-Kino begründete, sein in Berlin spielender Spionagefilm „Bridge of Spies“ und das Holocaust-Drama „Schindlers Liste“, mit dem er „am meisten bewegt“ habe. Sein Held Oskar Schindler bewahrte mehr als tausend jüdische Arbeitskräfte vor dem Vernichtungslager. Gedreht hat Spielberg „Schindlers Liste“ übrigens zwischen zwei Folgen von „Jurassic Park“.

