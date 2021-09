Der Dramaturg, Kurator und Theaterleiter Matthias Pees wird ab dem 1. September 2022 der neue Intendant der Berliner Festspiele. Die Berufung erfolgte heute durch den Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Matthias Pees tritt die Nachfolge vom bisherigen Intendanten, Thomas Oberender, an. Dieser hatte die Leitung der Berliner Festspiele seit 2012 inne und im Juni seinen Rücktritt bis zum Jahresende verkündet, auf eigenen Wunsch hin. Matthias Pees, geboren 1970 in Georgsmarienhütte, arbeitete zunächst Kulturjournalist. Er war Dramaturg bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen, am schauspielhannover und an der Volksbühne in Berlin. Von 2010 bis 2013 war er leitender Dramaturg der Wiener Festwochen und von 2013 bis 2022 Geschäftsführer des Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main.

Mit Pees habe man einen renommierten Theater- und Festivalprofi für die Position gewonnen, der im In- und Ausland bekannt sei, erklärte Monika Grütters. "Ich bin überzeugt, mit Matthias Pees an Bord werden die Berliner Festspiele auch in Zukunft weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlen." (tsp)